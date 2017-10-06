Отопительный сезон в стране может начаться с понедельника

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Парадокс: ждем уличных холодов, чтобы упавший ниже некуда столбик квартирного термометра начал-таки медленно ползти вверх. Меж тем отопление в объектах первой категории — учреждениях медицины и образования, социального обеспечения, музеях, государственных архивах и библиотеках — включили 3 октября. По словам коммунальщиков, все прошло гладко, хотя многие по-прежнему недовольны: тепло вроде дали, а в помещениях все так же, мягко говоря, свежо!

В одной из школ Партизанского района Минска в первый теплый день ученики вынуждены были сидеть на уроках в куртках, а на физкультуре заниматься в свитерах. Это вообще нормально? — недоумевали позвонившие в редакцию мамы и папы. За ответом мы обратились к заместителю директора по общим вопросам Минсккоммунтеплосетей Дмитрию Миронову:

— Сейчас температуру теплоносителя на выходе из котельных мы держим на уровне приблизительно 66 градусов. По сути, без потерь — такой же горячей — вода должна доходить до административных зданий, в данном случае школы. Если у них на входе нормальная температура, достаточно просто некоторое время подождать, пока здание прогреется. А вот если с водой что-то не так — надо звонить в нашу диспетчерскую, оставлять заявку и разбираться с причинами.

В котельной РТС-7 предприятия Минсккоммунтеплосеть машинист котлов 3-го разряда Лариса Барыгина уже повернула вентиль: тепло пошло в административные здания военного городка микрорайона Уручье. По словам начальника района тепловых сетей Дмитрия Васюкевича, малышня в окрестных детских садах не мерзнет. Если кто-то и не получил заветное тепло, причина, скорее всего, не связана с работой теплоисточника: например, проводили капремонт — не закончили, уже начался отопительный сезон, а с батареями нелады. Нас проводят по котельной: здесь вода смягчается, а вот когенерационная установка для совместной выработки электрической и тепловой энергии. Пробираясь между котлов, интересуемся: по осени, пока еще не топят, очереди кашляющих и чихающих в поликлиниках растут, зачем тянуть время и мучить людей? Не логичнее ли давать тепло с первыми заморозками? А если неожиданно наступит бабье лето — просто перекройте магистрали! Дмитрий Васюкевич убеждает в обратном:

— Потребителям кажется: что тут такого — нажал кнопку, тепло пошло, нажал другую — подача тепла в квартиры прекратилась! Если идет речь о таком теплоисточнике, как наш, потребителя от него может отключить ЖЭС: достаточно будет, грубо говоря, перекрыть вентили в домах, и батареи снова станут холодными, главное, чтобы система была замкнута и не было никаких повреждений. В других же частях Минска есть котельные, после начала работы которых горячей водой заполняются большие объемы магистралей. Невозможно по щелчку пальцев отключить трубы и быстро слить с них всю воду! Кроме того, чтобы запустить котельную, на отопительный сезон набирают персонал. В общем, если процесс пошел — его не остановить. Одна из частых претензий горожан: почему отопление включают поэтапно? Да потому что в Минске очень сложно подать тепло за пару дней — много потребителей, большие объемы. Если поспешить — будет больше повреждений, а значит, и жалоб от жильцов. Понятно, ситуации разные бывают. Но переждать-то нужно всего несколько дней.

Штрихи к проблеме