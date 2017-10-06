В Кумертау на полную мощность заработал маслоэкстракционный завод
УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Кумертау состоялся запуск на полную мощность якорного инвестиционного проекта — маслоэкстракционного завода.
УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Кумертау состоялся запуск на полную мощность якорного инвестиционного проекта — маслоэкстракционного завода.
Реализации проекта «Маслоэкстракционный завод в селе Маячный ГО Кумертау» способствовала совместная работа республики и Фонда развития моногородов.
Как сообщили в
В числе таких объектов — газопровод протяженностью около четырех километров, почти один километр высоковольтной линии электропередачи, автомобильная дорога со стоянкой для грузового транспорта площадью более семи тысяч квадратных метров, очистные сооружения, более 10 километров железнодорожных путей с автомобильными переездами.
Соглашение предусматривает капитальные вложения в размере более 4,3 млрд рублей, а также создание 520 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия АО «КумАПП».
Кроме того, инвестору Фондом для реализации этого проекта предоставлен льготный займ в размере 1 млрд рублей на восемь лет под 5% годовых.