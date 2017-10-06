В Кумертау на полную мощность заработал маслоэкстракционный завод

Реализации проекта «Маслоэкстракционный завод в селе Маячный ГО Кумертау» способствовала совместная работа республики и Фонда развития моногородов.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона, в рамках заключенного между Фондом и Башкортостаном соглашения о софинансировании, для инвестпроекта построено пять объектов инфраструктуры на общую сумму свыше 310 млн рублей. Из них средства Фонда превышают 250 млн рублей, республики — 60 млн.

В числе таких объектов — газопровод протяженностью около четырех километров, почти один километр высоковольтной линии электропередачи, автомобильная дорога со стоянкой для грузового транспорта площадью более семи тысяч квадратных метров, очистные сооружения, более 10 километров железнодорожных путей с автомобильными переездами.

Соглашение предусматривает капитальные вложения в размере более 4,3 млрд рублей, а также создание 520 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия АО «КумАПП».