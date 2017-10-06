Жители Приангарья стали брать больше ипотеки

Источник: Reuters

В текущем году жители Приангарья взяли ипотечных кредитов на 3,2 млрд рублей больше, нежели за 8 месяцев прошлого года. Об этом на прошедшей сегодня в пресс-центре «АиФ в ВС» пресс-конференции рассказала и.о. начальника сводно-экономического отдела Отделения Иркутск Сибирского ГУ Банка России Анна Просвирнина.

Она пояснила, что населению Иркутской области в этом году выдано более 11 тысяч кредитов на условиях ипотеки на общую сумму 17,2 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом 2016 года количество ипотечных кредитов выросло на 16,7%. При этом средняя ставка по ипотечным кредитам составила в январе-августе текущего года 11,45% годовых, а в августе прошлого года — 13,2%.

«Одним из основных факторов, оказывающим влияние на величину процентных ставок по кредитам, в том числе ипотечным, является ключевая ставка Банка России. В этом году Банк России снижал ключевую ставку четыре раза — с 10,0% до 8,5% годовых, что способствовало снижению стоимости ресурсов для банков, — пояснила Анна Владимировна. — Поэтому банки получили возможность выдавать ипотечные кредиты под более низкие проценты. Кроме того, на величину процентной ставки по ипотечным кредитам оказывают влияние и другие факторы: спрос населения на ипотеку, состояние рынка недвижимости и финансовое состояние заемщиков».