7 и 8 октября в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Источник: Башинформ

Приобрести натуральную и качественную продукцию можно будет на ярмарочных площадках всех районов Уфы, подчеркнули в пресс-службе мэрии.

7 октября уфимцев ждут на следующих ярмарочных площадках:

— в Демском районе — перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;.

— в Ленинском районе — возле трамвайного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;.

— в Октябрьском районе — на площади перед Дворцом спорта и в Сипайлово на аллее по ул. Рыльского;.

— в Советском районе — на площади перед Дворцом молодежи.

7 и 8 октября сельскохозяйственные ярмарки будут работать по следующим адресам:

— в Калининском районе — на ул. Интернациональная — у пересечения с ул. Машиностроителей, а также на пересечении ул. Мушникова и бульвара Баландина;.

— в Кировском районе — по ул. Рабкоров, 5;.

— в Орджоникидзевском районе — на площади им. Орджоникидзе.