7 и 8 октября в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки
УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В предстоящие выходные, 7 и 8 октября, в башкирской столице пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки.
УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В предстоящие выходные, 7 и 8 октября, в башкирской столице пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки.
Приобрести натуральную и качественную продукцию можно будет на ярмарочных площадках всех районов Уфы, подчеркнули в
7 октября уфимцев ждут на следующих ярмарочных площадках:
— в Демском районе — перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;.
— в Ленинском районе — возле трамвайного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;.
— в Октябрьском районе — на площади перед Дворцом спорта и в Сипайлово на аллее по ул. Рыльского;.
— в Советском районе — на площади перед Дворцом молодежи.
7 и 8 октября сельскохозяйственные ярмарки будут работать по следующим адресам:
— в Калининском районе — на ул. Интернациональная — у пересечения с ул. Машиностроителей, а также на пересечении ул. Мушникова и бульвара Баландина;.
— в Кировском районе — по ул. Рабкоров, 5;.
— в Орджоникидзевском районе — на площади им. Орджоникидзе.
В работе ярмарок примут участие республиканские плодопитомники и производители сельскохозяйственной продукции, не требующей особых условий реализации. На ярмарочных площадках запрещена продажа мяса, мясопродуктов и молочных изделий без соблюдения температурного режима.