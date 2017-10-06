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10:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

Улицу Новороссийскую будут перекрывать на ночь до 10 октября

Движение транспорта по улице Новороссийской будут закрывать на ночь до 10 октября включительно.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, проезд будет ограничен с 21.00 до 06.00 по отрезку в границах улиц Голубинской и Кубанской. На этом участке в ночное время будут проводить дорожные работы. Объехать его можно по улицам Михаила Балонина, Кубанской, Голубинской, Донецкой, Рокоссовского.

Дорогу, как уточнили в мэрии, ждет комплексное восстановление около 7 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Рабочие срежут деформированное покрытие, уложат выравнивающий асфальтовый слой, восстановят 14 дождевых и смотровых колодцев и после этого приступят к укладке верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

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