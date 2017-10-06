Улицу Новороссийскую будут перекрывать на ночь до 10 октября

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, проезд будет ограничен с 21.00 до 06.00 по отрезку в границах улиц Голубинской и Кубанской. На этом участке в ночное время будут проводить дорожные работы. Объехать его можно по улицам Михаила Балонина, Кубанской, Голубинской, Донецкой, Рокоссовского.