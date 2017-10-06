Улицу Новороссийскую будут перекрывать на ночь до 10 октября
Движение транспорта по улице Новороссийской будут закрывать на ночь до 10 октября включительно.
Движение транспорта по улице Новороссийской будут закрывать на ночь до 10 октября включительно.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, проезд будет ограничен с 21.00 до 06.00 по отрезку в границах улиц Голубинской и Кубанской. На этом участке в ночное время будут проводить дорожные работы. Объехать его можно по улицам Михаила Балонина, Кубанской, Голубинской, Донецкой, Рокоссовского.
Дорогу, как уточнили в мэрии, ждет комплексное восстановление около 7 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Рабочие срежут деформированное покрытие, уложат выравнивающий асфальтовый слой, восстановят 14 дождевых и смотровых колодцев и после этого приступят к укладке верхнего покрытия из