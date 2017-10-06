Завтра в Омске на восемь месяцев закроют Юбилейный мост

Завтра, 7 октября, в 24:00 Юбилейный мост закроют для пешеходов и всего транспорта до 24:00 30 мая 2018 года.

Мост ждет капитальный ремонт — предполагается замена отдельных конструктивных элементов пролетного строения, устранение крена фундаментов, лечение бетонных поверхностей и конструкций. Также специалисты заменять все конструктивные элементы мостового полотна, деформационные швы и эксплуатационные устройства. Гарантия на ремонт варьируется в зависимости от видов работ, от 5 до 8 лет.

Так, гарантия по основанию дорожной одежды составит 6 лет; нижнему слою покрытия — 5 лет; верхнему слою покрытия — 5 лет; по монолитным и сборным железобетонным конструкциям должна быть в течение 5 лет; по инженерным сооружениям — 8. Гарантия на работы по водопропускным трубам составит 6 лет, по обустройству дороги, включающее дорожные знаки, ограждения, освещение, фонари — 5 лет.

Ремонт мосты выполнит компания Красноярска «Мостремстрой», стоимость работ оценивается в 328,1 миллиона рублей.