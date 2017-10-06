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10:10 (мск), источник: Om1.ru

Завтра в Омске на восемь месяцев закроют Юбилейный мост

Город останется без одного моста через Омь до лета следующего года.

Завтра, 7 октября, в 24:00 Юбилейный мост закроют для пешеходов и всего транспорта до 24:00 30 мая 2018 года.

Мост ждет капитальный ремонт — предполагается замена отдельных конструктивных элементов пролетного строения, устранение крена фундаментов, лечение бетонных поверхностей и конструкций. Также специалисты заменять все конструктивные элементы мостового полотна, деформационные швы и эксплуатационные устройства. Гарантия на ремонт варьируется в зависимости от видов работ, от 5 до 8 лет.

Так, гарантия по основанию дорожной одежды составит 6 лет; нижнему слою покрытия — 5 лет; верхнему слою покрытия — 5 лет; по монолитным и сборным железобетонным конструкциям должна быть в течение 5 лет; по инженерным сооружениям — 8. Гарантия на работы по водопропускным трубам составит 6 лет, по обустройству дороги, включающее дорожные знаки, ограждения, освещение, фонари — 5 лет.

Ремонт мосты выполнит компания Красноярска «Мостремстрой», стоимость работ оценивается в 328,1 миллиона рублей.

Мэрия Омска признала, что закрытие моста на 8 месяцев вызовет в Омске огромные пробки и напряженную ситуацию на дорогах. В связи с этим в центре города были отремонтированы дороги, а также внесены изменения в схему организации движения. В мэрии сообщили, что уже завершается установка временных дорожных знаков и изменение режима работы отдельных светофорных объектов.

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