Медведев выделил из резерва 15 млн рублей на дороги Омской области
Подписано распоряжение правительства России о выделении Омской области 15 млн рублей на ремонт дорог.
Подписано распоряжение правительства России о выделении Омской области 15 млн рублей на ремонт дорог.
Отметим, что деньги будут выделены через Росавтодор, который в месячный срок должен заключить соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов. В рамках этого же распоряжения Медведева Калининградская область на дороги получила на строительство дорог и дорожных объектов 103,5 млн рублей.