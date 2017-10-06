Медведев выделил из резерва 15 млн рублей на дороги Омской области

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 4 октября подписал распоряжение № 2153-р о выделении денег из резервного фонда правительства России. Средства будут направлены на реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы». Омская область получит 15,4 млн рублей на «ввод в эксплуатацию в результате реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 0,94 километра».

Отметим, что деньги будут выделены через Росавтодор, который в месячный срок должен заключить соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов. В рамках этого же распоряжения Медведева Калининградская область на дороги получила на строительство дорог и дорожных объектов 103,5 млн рублей.