В новосибирском микрорайоне «Плющихинский» построят трехэтажное кафе

На общественных слушаниях экспертная комиссия поддержала перевод земельного участка в районе озера на ул. Лазурная из зоны Р-4 (объекты спортивного назначения) в зону ОД-1.1 (общественно-деловая застройка). Публичные слушания предлагаемых изменений в «Правила землепользования и застройки города Новосибирска» состоялись 5 октября.

ООО Фирма «Тарасов и К», которой участок предоставлен на правах аренды, планирует построить на нем трехэтажное кафе. Эти планы поддержал совет ТОС «Плющихинский».

«На массиве нет ни одного нормального здания общепита, ни кафе, ни столовой», — объяснил его председатель Михаил Копач.

Однако проект расколол жителей микрорайона. В микрорайоне, застроенном типовыми панельными многоэтажными домами, практически нет зелени. По результатам рейтингового интернет-голосования на сайте мэрии, где выбирали наиболее востребованные зеленые зоны города, этот участок занял второе место.

Жительница «Плющихинского» Инна Юманцева обратила внимание участников слушаний на то, что в микрорайоне отсутствуют возможности для активного отдыха: «На весь массив только один маленький стадион с беговым кругом 250 м».

По данным другого жителя микрорайона Олег Ташкина, экспертов ввели в заблуждение. Он заявил, что на участке, помимо кафе, планируется построить двухэтажную парковку по 14 боксов на каждом этаже. Усомнился в необходимости перевода площадки в зону делового строительства и координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев. Он заметил, что статус Р-4 не препятствует возведению объектов общественного питания.

«Земельный участок площадью 2 623 кв. м в настоящее время предоставлен в аренду для строительства объекта общественного питания по ул. Лазурной в Октябрьском районе. На этом участке ввиду его сложной конфигурации сложно разместить данный объект, поэтому заявитель хочет объединить его со смежным земельным участком, ему же принадлежащим. Данная территория не входит в резерв для размещения спортивного объекта, поэтому оснований для отказа заявителю мы не обнаружили», — заявил эксперт ООО «Архиград» Алексей Нестеркин.