Сельхозярмарки-2017 в районах Новосибирской области

На ярмарках также можно приобрести по ценам производителя дикорастущие ягоды и грибы, чай.

«Организация ярмарок выходного дня в осенний период является действенным рычагом для обеспечения населения продукцией по низким ценам и насыщения потребительского рынка товарами местных товаропроизводителей», — сообщили в правительстве Новосибирской области. Расписание ярмарок в Новосибирской области подготовил VN.ru.

Бердск

«Ярмарка на «Вымпеле» на ул. Рогачева, 41 работает до Нового года.

Искитим

Универсальная ярмарка «Искитимская» проходит на Базарной площади, 12 ежедневно (кроме понедельника).

Универсальная ярмарка «Торговая площадь»: Базарная площадь, еженедельно (среда, суббота, воскресенье).

«Ярмарка — каждый день»: ул. Вокзальная, 2.

Универсальная ярмарка: ул. Советская, 184.

Баган

Универсальная торговая ярмарка начнет работу на центральной площади села 3 ноября.

Коченево

Универсальная ярмарка на ул. Максима Горького, 134 проходит с марта по январь.

Краснозерское

Универсальная ярмарка «Кулундинская» будет работать на ул. Мира, 2 22 и 23 декабря.

Куйбышев

Универсальная ярмарка «КапиталЪ»: Квартал 10, 6а ежедневно.

Кыштовка

Универсальная ярмарка «Дары Урмана»: на площади Красных Партизан 15 октября.

Куйбышев

Универсальная ярмарка на ул. Володарского, 31 работает ежедневно (кроме понедельника).

Маслянино

Универсальная ярмарка на ул. Пролетарская, д. 12а работает ежедневно.

Мошково

Универсальная ярмарка на ул. Вокзальная, 18 работает ежедневно, а на ул. Советской, 12, на территории, прилегающей к РДК, 21 октября.

Краснообск

Универсальная ярмарка «Русские просторы: осень на дворе!» на площади у Дома связи, работает до 9 октября, ее сменит до 25 октября на том же месте «Русские просторы!», а затем начнет работать до 4 декабря «Русские просторы: скоро Новый год!».

Новосибирский район

Ярмарка товаропроизводителей Новосибирской области пройдет в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 8 по 11 ноября.

Татарск

«Ярмарка — каждый день» работает на Базарной площади, 9.

«Городская ярмарка» ул. Некрасова, 59.

Тогучин

Работает универсальная ярмарка на ул. Садовая, 15.

Убинское

Универсальная ярмарка на ул. Ленина, 7а.

Чаны

Ярмарка «Новопокровская» работает 6 и 7 октября.

Универсальная ярмарка ул. Победы, 34 -ежедневно.

Черепаново