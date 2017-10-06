Сельхозярмарки-2017 в районах Новосибирской области

На ярмарках также можно приобрести по ценам производителя дикорастущие ягоды и грибы, чай.
«Организация ярмарок выходного дня в осенний период является действенным рычагом для обеспечения населения продукцией по низким ценам и насыщения потребительского рынка товарами местных товаропроизводителей», — сообщили в правительстве Новосибирской области. Расписание ярмарок в Новосибирской области подготовил VN.ru.
«Ярмарка на «Вымпеле» на ул. Рогачева, 41 работает до Нового года.
Универсальная ярмарка «Искитимская» проходит на Базарной площади, 12 ежедневно (кроме понедельника).
Универсальная ярмарка «Торговая площадь»: Базарная площадь, еженедельно (среда, суббота, воскресенье).
«Ярмарка — каждый день»: ул. Вокзальная, 2.
Универсальная ярмарка: ул. Советская, 184.
Универсальная торговая ярмарка начнет работу на центральной площади села 3 ноября.
Универсальная ярмарка на ул. Максима Горького, 134 проходит с марта по январь.
Универсальная ярмарка «Кулундинская» будет работать на ул. Мира, 2 22 и 23 декабря.
Универсальная ярмарка «КапиталЪ»: Квартал 10, 6а ежедневно.
Универсальная ярмарка «Дары Урмана»: на площади Красных Партизан 15 октября.
Универсальная ярмарка на ул. Володарского, 31 работает ежедневно (кроме понедельника).
Универсальная ярмарка на ул. Пролетарская, д. 12а работает ежедневно.
Универсальная ярмарка на ул. Вокзальная, 18 работает ежедневно, а на ул. Советской, 12, на территории, прилегающей к РДК, 21 октября.
Универсальная ярмарка «Русские просторы: осень на дворе!» на площади у Дома связи, работает до 9 октября, ее сменит до 25 октября на том же месте «Русские просторы!», а затем начнет работать до 4 декабря «Русские просторы: скоро Новый год!».
Ярмарка товаропроизводителей Новосибирской области пройдет в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 8 по 11 ноября.
«Ярмарка — каждый день» работает на Базарной площади, 9.
«Городская ярмарка» ул. Некрасова, 59.
Работает универсальная ярмарка на ул. Садовая, 15.
Универсальная ярмарка на ул. Ленина, 7а.
Ярмарка «Новопокровская» работает 6 и 7 октября.
Универсальная ярмарка ул. Победы, 34 -ежедневно.
Работает универсальная ярмарка на ул. Романова, 1.