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10:28 (мск), источник: Новости Перми

Из-за ремонта часть Перми останется без воды

Работы в нескольких районах продлятся до 7 октября включительно.

По сообщению call-центра главы Перми, с 09:30 6 октября до 09:30 7 октября запланировано проведение ремонтных работ на ЦТП по ул. Гусарова, 22 с отключением водоснабжения в домах по ул. Гусарова, 22, 24, 26.

С 17:00 6 октября до 17:00 7 октября запланировано проведение ремонтных работ по шоссе Космонавтов, 110 с отключением водоснабжения в домах по: ул. Академика Вавилова 4, 4а, 5, 7, 8, 9−15, 17, 19−23; ул. Екатерининская, 225; ул. Малкова, 4, 6−16, 17, 18−20а, 22−26/1, 28−28/6, 30, 30а; ул. Рабочая, 1−5, 7, 9, 9б, 9б-13, 15−19/1, 21, 23, 25; ул. Стахановская, 31, 40а, 54, 58; шоссе Космонавтов, 106, 108, 110, 111, 112, 114. Пониженное давление воды ожидается в следующих домах: ул. Плеханова, 69, 70, 71, 73; ул. Стахановская. 544; шоссе Космонавтов, 84, 84а, 86, 86а, 88−94, 96, 98, 100, 102, 113, 113а, 113 В.

Кроме того, 7 октября с 09:00 до 20:00 запланировано проведение ремонтных работ по ул. Г. Хасана, 111 с отключением водоснабжения в домах по ул. Г. Хасана, 111,111/1, 111/2, 113,113а, 115,115а, 117,117а.

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