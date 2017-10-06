В Симферополе за снос самостроев заплатят почти 6 миллионов рублей

В Крыму начали зачистку земли от домов, гаражей и различных пристроек, возведение которых не одобрили власти. Даже появился список «Стоп Самострой!» и уже есть примеры потверждающие, что власти перешли от слов к делу.

Вот и мэрия столицы ищет компанию, которой по плечу «выполнение работ по сносу объектов самовольной постройки». В техническом задании на госзакупках обозначено 10 пунктов.

В черный список попали гаражи и строения на улице Пахотная/Озимая пос. Каменка; Проездная, 8 лит. А (пристройка); в районе дома 13а по ул. Зои Жильцовой; проспекте Кирова, 38; улице Киевская, 4 (литера «Ж»); пер. Русский, 83; в районе жилого дома № 5 по улице Пахотная; в районе проспекта Кирова/улица Попова, 70/2. В районе жилых домов по улице Пушкина, 26, улице Самокиша, 16 разберут и вывезут на свалку 4 гаража. На улице Декабристов, 23 — кафе.