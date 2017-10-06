Казатомпром продает три дочерние компании за 18,28 млрд тенге

Как поясняется, реализация дочерних и зависимых организаций осуществляется в рамках программы трансформации бизнеса, с целью оптимизации бизнеса нацкомпании «Казатомпром» путем выведения непрофильных активов и акцентирования деятельности компании непосредственно на атомной отрасли.



ТОО «Astana Solar» является заводом по производству фотоэлектрических модулей с производственной мощностью на 50 МВт с возможностью увеличения до 100 МВт, ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» — заводом по производству мультикристаллических кремниевых пластин (156×156 мм, p-типа) и фотоэлектрических ячеек с коэффициентом полезного действия не менее 16% с проектной мощностью 60 МВт в год.

В свою очередь ТОО «MK «KazSilicon» осуществляет свою деятельность на Сарыкульском месторождении жильного кварца с подтвержденными запасами в 1,74 млн тонн, с проектной мощностью по добыче 10 тыс. тонн в год и производством из него металлургического кремния с проектной мощностью 3,2 тыс. тонн в год.

Стартовая цена, запрашиваемая за 100-процентные доли участия в уставных капиталах указанных товариществ, составляет 18 млрд 277 млн 29 тыс. тенге.

Конкурс пройдет в соответствии с Едиными правилами реализации, реструктуризации активов АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, более 50% голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат ФНБ на праве собственности, утвержденными решением совета директоров госфонда и конкурсной документацией, утвержденной комиссией по реализации активов нацкомпании «Казатомпром».

Прием заявок на открытый двухэтапный конкурс начнется 6 октября и завершится 3 ноября 2017 года в 15:00 часов дня по времени Астаны.