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10:23 (мск), источник: Kazinform

Казатомпром продает три дочерние компании за 18,28 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» объявляет о пакетной реализации 100-процентных долей участия в уставных капиталах ТОО «Astana Solar», ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» и ТОО «MK «KazSilicon», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Как поясняется, реализация дочерних и зависимых организаций осуществляется в рамках программы трансформации бизнеса, с целью оптимизации бизнеса нацкомпании «Казатомпром» путем выведения непрофильных активов и акцентирования деятельности компании непосредственно на атомной отрасли.

ТОО «Astana Solar» является заводом по производству фотоэлектрических модулей с производственной мощностью на 50 МВт с возможностью увеличения до 100 МВт, ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» — заводом по производству мультикристаллических кремниевых пластин (156×156 мм, p-типа) и фотоэлектрических ячеек с коэффициентом полезного действия не менее 16% с проектной мощностью 60 МВт в год.

В свою очередь ТОО «MK «KazSilicon» осуществляет свою деятельность на Сарыкульском месторождении жильного кварца с подтвержденными запасами в 1,74 млн тонн, с проектной мощностью по добыче 10 тыс. тонн в год и производством из него металлургического кремния с проектной мощностью 3,2 тыс. тонн в год.

Стартовая цена, запрашиваемая за 100-процентные доли участия в уставных капиталах указанных товариществ, составляет 18 млрд 277 млн 29 тыс. тенге.

Конкурс пройдет в соответствии с Едиными правилами реализации, реструктуризации активов АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, более 50% голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат ФНБ на праве собственности, утвержденными решением совета директоров госфонда и конкурсной документацией, утвержденной комиссией по реализации активов нацкомпании «Казатомпром».

Прием заявок на открытый двухэтапный конкурс начнется 6 октября и завершится 3 ноября 2017 года в 15:00 часов дня по времени Астаны.

Инвестор, приобретающий актив, берет на себя ответственность исполнить определенные условия сделки. Покупатель обязуется сохранить штатную численность работников, профиль деятельности и выполнять действующие договора предприятий. Конкурсная документация и извещение к отрытому двухэтапному конкурсу размещены на веб-портале компании «Казатомпром» — www.kazatomprom.kz.

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» является национальным оператором Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций, специального оборудования. Основными направлениями деятельности компании являются: геологоразведка, добыча урана; производство продукции ядерного топливного цикла; производство конструкционных материалов; энергетика; наука; социальное обеспечение и подготовка кадров. В компании работает порядка 26 тыс. человек. «Казатомпром» входит в число ведущих уранодобывающих компаний мира.

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