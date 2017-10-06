Мед со всего мира оказался отравлен инсектицидами

Источник: Sonja Langford

С подробностями исследования можно ознакомиться в журнале Science.

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Ученые решили оценить воздействие инсектицидов на 198 образцов меда. Для этого исследователи взяли пять наиболее распространенных действующих химических веществ неоникотиноидов: ацетамиприд, клотианидин, имидаклоприд, тиаклоприд и тиаметоксам. Образцы меда авторы статьи отобрали со всех континентов (за исключением Антарктиды), а также с многочисленных изолированных островов.

В целом, 75% всех образцов меда содержали, по меньшей мере, одно из химических веществ. Этот показатель значительно варьировался среди регионов. Самым богатым на неоникотиноиды медом оказался североамериканский (86%), следом за ним — азиатский (80%), европейский (79%), южноамериканский (57%). При этом 30% образов содержали одно химическое вещество, 45% — два или три, 10% содержали четыре или пять вредных веществ.

Ученые отметили, что обнаруженные концентрации неоникотиноидов разрешены Европейским союзом для потребления человеком.

Однако это не означает, что неоникотиноиды не влияют на животных, в первую очередь, пчел. Так в недавнем исследовании ученые из британского Центра экологии выяснили, что воздействие неоникотиноидов сокращает популяции пчел, негативно сказываясь на их репродуктивных способностях.