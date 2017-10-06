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10:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Бархатный» путь ВСЖД увеличится почти на 200 км в 2017 году

Сейчас уложено 136 км пути.

Источник: IrkutskMedia.ru

Протяженность бесстыкового («бархатного») пути на Восточно-Сибирской железной дороге увеличится в 2017 году на 187,9 км. В настоящее время уложено более 136 км такого пути. Оставшаяся часть запланированных работ будет проведена до конца года. С вводом модернизированных участков в постоянную эксплуатацию общая протяженность бесстыкового пути ВСЖД достигнет 3,6 тысячи км, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу компании.

Основные работы по укладке бесстыкового пути развернуты в Бурятии на участках БАМа Калакачан-Суринья и Суринья-Кунерма.

«На сегодняшний день бесстыковый путь является наиболее прогрессивной и стабильной конструкцией железнодорожного полотна. Основным элементом такого пути являются длинномерные рельсы, которые соединяются на стыках с помощью особого метода сварки. Благодаря этому пассажиры не слышат стука колес в пути следования, поезда следуют с повышенной скоростью, при этом снижаются расходы на содержание подвижного состава и обслуживание пути. По своим технологическим и эксплуатационным качествам, а также высокой степени термоустойчивости бесстыковый путь максимально подходит для укладки в резко-континентальном климате Восточной Сибири», — сообщили в пресс-службе.

На ВСЖД укладка бесстыкового пути была впервые проведена в 1999 году, когда на участке Посольская — Тимлюй был уложен опытный участок длиной 16,3 км. В настоящее время «бархатным» является уже около 90% участка пути, расположенного на побережье Байкала и 57,6% всей протяженности ВСЖД.

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