«Бархатный» путь ВСЖД увеличится почти на 200 км в 2017 году
Сейчас уложено 136 км пути.
Сейчас уложено 136 км пути.
Протяженность бесстыкового («бархатного») пути на
Основные работы по укладке бесстыкового пути развернуты в Бурятии на участках БАМа
«На сегодняшний день бесстыковый путь является наиболее прогрессивной и стабильной конструкцией железнодорожного полотна. Основным элементом такого пути являются длинномерные рельсы, которые соединяются на стыках с помощью особого метода сварки. Благодаря этому пассажиры не слышат стука колес в пути следования, поезда следуют с повышенной скоростью, при этом снижаются расходы на содержание подвижного состава и обслуживание пути. По своим технологическим и эксплуатационным качествам, а также высокой степени термоустойчивости бесстыковый путь максимально подходит для укладки в
На ВСЖД укладка бесстыкового пути была впервые проведена в 1999 году, когда на участке Посольская — Тимлюй был уложен опытный участок длиной 16,3 км. В настоящее время «бархатным» является уже около 90% участка пути, расположенного на побережье Байкала и 57,6% всей протяженности ВСЖД.