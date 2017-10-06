Самарская область получит 487 млн руб. на развитие транспортной системы

«Средства направляются, в частности, на крупные, особо важные для социально-экономического развития России проекты и проекты, которые реализуются с применением механизмов государственно-частного партнерства; на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования; на строительство, реконструкцию и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений», — говорится в документе.