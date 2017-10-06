Москва выделила Кубани 100 миллионов рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности
Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Краснодар. 6 окт. — Новая Кубань. Из федерального бюджета будет выделено 9,8 млрд рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности. На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений бюджетам 11 регионов предусмотрено 1,4 млрд рублей.
Краснодарскому краю выделили 100 млн рублей. Данное финансирование будет способствовать развитию и модернизации сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, сообщает