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11:09 (мск), источник: Новая Кубань

Москва выделила Кубани 100 миллионов рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Краснодар. 6 окт. — Новая Кубань. Из федерального бюджета будет выделено 9,8 млрд рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности. На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений бюджетам 11 регионов предусмотрено 1,4 млрд рублей.

Краснодарскому краю выделили 100 млн рублей. Данное финансирование будет способствовать развитию и модернизации сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Москва выделила Кубани 100 миллионов рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности
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