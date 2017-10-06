В дни ЧМ-2018 в Калининграде пройдет «Международная янтарная неделя»

Власти хотят пригласить в Янтарный край тех звёзд эстрады, которые ранее не часто приезжали в регион. Кроме того, запланирован большой фестиваль под названием «Международная янтарная неделя». Также планируют привезти театр оперы и балета. В региональном министерстве культуры и туризма уже заручились поддержкой губернатора в реализации эти проектов.

«Антон Андреевич принимает самое активное участие в проектах, связанных с туризмом, с культурой. Он всегда активно вникает в эти вопросы. Губернатор неоднократно говорил о том, что сфера туризма является одной из самых приоритетных в социально-экономическом развитии Калининградской области. Поэтому мы рассчитываем на новые проекты, на поддержку этих проектов губернатором и думаю, что в самое ближайшее время мы будем еще более эффективны, чем сейчас», — рассказал калининградским «Вестям» руководитель министерства по культуре и туризму области Андрей Ермак.