Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Горит строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября
«Бог не фраер» и другие фразы уволенного главы Орловской области
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Горит строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Трамп назначил тройку, чтобы проучить Россию - СМИ
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
Пышное платье и тиара: кадры со свадьбы Шурыгиной - СМИ
Стройная и счастливая: Галкин показал фото жены
Раненый в Москве бизнесмен умер: названы версии случившегося
Умерла актриса Анна Вяземски
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
20Референдум в Каталонии
11:28 (мск), источник: NewsKo

В Перми на закупку льда для эспланады потратят 6,7 млн рублей

МАУ «Агентство социокультурных проектов» Перми объявило конкурс на поставку природного льда для объектов ледового городка на эспланаде, сообщается на портале госзакупок.

По данным конкурсной документации, подрядчик должен заготовить лёд общим объемом не менее 2200 кв. м. С 30 ноября по 25 декабря блоки льда должны быть доставлены на пермскую эспланаду автомобилями повышенной проходимости. При этом, природный лёд должен быть однородным, прозрачным, чистым, не иметь вкраплений мусора, ила, травы, воздушных пузырей. Для создания ледовых скульптур и горок исполнитель обязан предоставить ледовые блоки из пресной воды без трещин, сколов, снежной наледи.

«Исполнитель обязан учесть и обеспечить требования к воде согласно п. 5.3.1. ГОСТ Р 56987−2016 “Горки зимние” и предоставить Заказчику необходимые документы», — говорится в техническом задании.

Начальная (максимальная) цена договора составила около 6,7 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 октября.

Напомним, в этом году ледовый городок на эспланаде городок будет посвящён чемпионату мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году. Комплекс будет состоять из 16 ледовых объектов, посвященных странам, которые уже принимали чемпионат мира по футболу. На возведение ледового городка власти потратят 28 млн руб. Общая площадь проектируемого ледового комплекса составит 25 тыс. кв. м, его размеры — 191 м на 130 м.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Самое простое — быть счастливым»
Столкновение на путях: жертвами ДТП под Владимиром стали 16 человек
Минобороны РФ: военная база США в Сирии использует «живой щит»
Москва договорилась Эр-Риядом о продаже С-400 «Триумф»
Трамп объявил «о затишье перед бурей» после совещания с военными
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Киев оценил возможные потери при силовом сценарии в Донбассе
Следствие попросило отпустить под домашний арест Нину Масляеву
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь