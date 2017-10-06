В Перми на закупку льда для эспланады потратят 6,7 млн рублей
МАУ «Агентство социокультурных проектов» Перми объявило конкурс на поставку природного льда для объектов ледового городка на эспланаде, сообщается на портале госзакупок.
МАУ «Агентство социокультурных проектов» Перми объявило конкурс на поставку природного льда для объектов ледового городка на эспланаде, сообщается на портале госзакупок.
По данным конкурсной документации, подрядчик должен заготовить лёд общим объемом не менее 2200 кв. м. С 30 ноября по 25 декабря блоки льда должны быть доставлены на пермскую эспланаду автомобилями повышенной проходимости. При этом, природный лёд должен быть однородным, прозрачным, чистым, не иметь вкраплений мусора, ила, травы, воздушных пузырей. Для создания ледовых скульптур и горок исполнитель обязан предоставить ледовые блоки из пресной воды без трещин, сколов, снежной наледи.
«Исполнитель обязан учесть и обеспечить требования к воде согласно п. 5.3.1. ГОСТ Р 56987−2016 “Горки зимние” и предоставить Заказчику необходимые документы», — говорится в техническом задании.
Начальная (максимальная) цена договора составила около 6,7 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 октября.
Напомним, в этом году ледовый городок на эспланаде городок будет посвящён чемпионату мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году. Комплекс будет состоять из 16 ледовых объектов, посвященных странам, которые уже принимали чемпионат мира по футболу. На возведение ледового городка власти потратят 28 млн руб. Общая площадь проектируемого ледового комплекса составит 25 тыс. кв. м, его размеры — 191 м на 130 м.