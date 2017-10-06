В Перми на закупку льда для эспланады потратят 6,7 млн рублей

По данным конкурсной документации, подрядчик должен заготовить лёд общим объемом не менее 2200 кв. м. С 30 ноября по 25 декабря блоки льда должны быть доставлены на пермскую эспланаду автомобилями повышенной проходимости. При этом, природный лёд должен быть однородным, прозрачным, чистым, не иметь вкраплений мусора, ила, травы, воздушных пузырей. Для создания ледовых скульптур и горок исполнитель обязан предоставить ледовые блоки из пресной воды без трещин, сколов, снежной наледи.

«Исполнитель обязан учесть и обеспечить требования к воде согласно п. 5.3.1. ГОСТ Р 56987−2016 “Горки зимние” и предоставить Заказчику необходимые документы», — говорится в техническом задании.

Начальная (максимальная) цена договора составила около 6,7 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 октября.