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11:43 (мск), источник: РИАЦ

Правительство РФ выделило на дороги Волгоградской области дополнительно 621 млн рублей

Распоряжением правительства РФ регионам выделены межбюджетные трансферты в общем размере 9,857 млрд рублей на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства.

Источник: РИАЦ

В том числе, Волгоградская область из федерального центра получит 621 млн рублей на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Деньги будут выделены в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Согласно документу, средства субъектам федерации направляются, в частности, на крупные, особо важные для социально-экономического развития России проекты и проекты, которые реализуются с применением механизмов государственно-частного партнёрства; на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования; на строительство, реконструкцию и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений.

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