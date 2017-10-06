Правительство РФ выделило на дороги Волгоградской области дополнительно 621 млн рублей

В том числе, Волгоградская область из федерального центра получит 621 млн рублей на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Деньги будут выделены в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Согласно документу, средства субъектам федерации направляются, в частности, на крупные, особо важные для социально-экономического развития России проекты и проекты, которые реализуются с применением механизмов государственно-частного партнёрства; на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования; на строительство, реконструкцию и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений.