До конца года в Калининградской области подрядчикам необходимо отремонтировать еще 400 домов

Источник: Вести - Калининград

Всего в этом году уже отремонтировали 209 домов. Об этом сообщила директор Фонда Оксана Астахова.

По её словам, на сегодняшний день в работе находится около 400 домов по всей области, на которых ремонтируются фасады, крыши, подвальные помещения и инженерные сети.