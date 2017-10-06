До конца года в Калининградской области подрядчикам необходимо отремонтировать еще 400 домов
В Калининграде завершен ремонт еще нескольких многоквартирных домов на улице Свободной и Ялтинском переулке. Работу у подрядной организации приняли
В Калининграде завершен ремонт еще нескольких многоквартирных домов на улице Свободной и Ялтинском переулке. Работу у подрядной организации приняли
Всего в этом году уже отремонтировали 209 домов. Об этом сообщила директор Фонда Оксана Астахова.
По её словам, на сегодняшний день в работе находится около 400 домов по всей области, на которых ремонтируются фасады, крыши, подвальные помещения и инженерные сети.
«Благодарим жителей за проявленное терпение, понимание и организованный общественный контроль за работой строителей. По всем вопросам проведения капремонта можно обращаться по номерам телефонов, указанных на установленных информационных щитах и в отдел мониторинга Фонда», — заключила Оксана Астахова.