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11:57 (мск), источник: Вести - Калининград

До конца года в Калининградской области подрядчикам необходимо отремонтировать еще 400 домов

В Калининграде завершен ремонт еще нескольких многоквартирных домов на улице Свободной и Ялтинском переулке. Работу у подрядной организации приняли инженер-куратор регионального Фонда капремонта, специалист стройконтроля, представители городской администрации и собственники.

Источник: Вести - Калининград

Всего в этом году уже отремонтировали 209 домов. Об этом сообщила директор Фонда Оксана Астахова.

По её словам, на сегодняшний день в работе находится около 400 домов по всей области, на которых ремонтируются фасады, крыши, подвальные помещения и инженерные сети.

«Благодарим жителей за проявленное терпение, понимание и организованный общественный контроль за работой строителей. По всем вопросам проведения капремонта можно обращаться по номерам телефонов, указанных на установленных информационных щитах и в отдел мониторинга Фонда», — заключила Оксана Астахова.

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