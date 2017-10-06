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11:47 (мск), источник: VN.ru

Рекордный урожай облепихи и клубники собрали в Новосибирской области

Плодово-ягодные культуры в этом году собирали в трех районах региона — Чистоозерном, Новосибирском и Барабинском. Урожай ягод 2017 года превысил 350 тонн. Облепиха, садовая клубника, малина, черная смородина и жимолость — эти ягоды особенно уродились в области.

Министерство сельского хозяйства НСО обсудило перспективы увеличения площадок для сбора ягод. В ходе встречи с аграриями заместитель министра сельского хозяйства Лариса Яркова сообщила, что в этом году урожай ягодных культур в регионе составил более 350 тонн.

«Есть большой потенциал для увеличения площадей и валовых сборов плодово-ягодных культур. Необходимо обеспечить наличие системы менеджмента качества у производителей плодов, ягод и посадочного материала», — отметила заместитель министра сельского хозяйства в ходе мероприятия.

Везти плодовую и ягодную продукцию из других регионов невыгодно, поэтому в рамках реализации проекта Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области на период до 2025 года по поручению губернатора Владимира Городецкого прошла встреча с заинтересованными в этом вопросе лицами. Аграрии и предприятия пищевой промышленности обсудили с министерством сельского хозяйства насущные вопросы, обговорили возможности увеличения производства и наращивания местной сырьевой базы. Цель всего сельскохозяйственного проекта — увеличение производства и продвижение продукции местных производителей, а также решение задач импортозамещения.

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