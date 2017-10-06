Рекордный урожай облепихи и клубники собрали в Новосибирской области

Министерство сельского хозяйства НСО обсудило перспективы увеличения площадок для сбора ягод. В ходе встречи с аграриями заместитель министра сельского хозяйства Лариса Яркова сообщила, что в этом году урожай ягодных культур в регионе составил более 350 тонн.

Везти плодовую и ягодную продукцию из других регионов невыгодно, поэтому в рамках реализации проекта Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области на период до 2025 года по поручению губернатора Владимира Городецкого прошла встреча с заинтересованными в этом вопросе лицами. Аграрии и предприятия пищевой промышленности обсудили с министерством сельского хозяйства насущные вопросы, обговорили возможности увеличения производства и наращивания местной сырьевой базы. Цель всего сельскохозяйственного проекта — увеличение производства и продвижение продукции местных производителей, а также решение задач импортозамещения.