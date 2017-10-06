Фролов высказался о судьбе Тепловой компании и «Омскэлектро»
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов заявил, что никаких объединений с более крупными структурами последние городские активы не ждет.
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов заявил, что никаких объединений с более крупными структурами последние городские активы не ждет.
Тепловая компания и «Омскэлектро» останутся в руках города. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов. По его словам, вопрос об объединении Тепловой компании с ТГК-11 «не стоит». Муниципальная компания должна погасить долги и пройти через финансовое оздоровление. Также исполняющий обязанности главы города заявил, что ничего не знает об объединении «Омскэлектро» с «Омскэнерго» под одну управляющую компанию.
«О том, что Андрей Новоселов об этом якобы сказал, я узнал из СМИ. Со мной Андрей Александрович на эту тему не разговаривал… Чтобы создать управляющую компанию, надо создать рабочую группу, которая
Как ранее сообщал «СуперОмск», в Октябрьском округе Омска в скором времени будет построена новая линия электроснабжения.