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11:51 (мск), источник: СуперОмск

Фролов высказался о судьбе Тепловой компании и «Омскэлектро»

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов заявил, что никаких объединений с более крупными структурами последние городские активы не ждет.

Тепловая компания и «Омскэлектро» останутся в руках города. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов. По его словам, вопрос об объединении Тепловой компании с ТГК-11 «не стоит». Муниципальная компания должна погасить долги и пройти через финансовое оздоровление. Также исполняющий обязанности главы города заявил, что ничего не знает об объединении «Омскэлектро» с «Омскэнерго» под одну управляющую компанию.

«О том, что Андрей Новоселов об этом якобы сказал, я узнал из СМИ. Со мной Андрей Александрович на эту тему не разговаривал… Чтобы создать управляющую компанию, надо создать рабочую группу, которая что-то разработает, и получить разрешение Омского городского Совета. Ничего из этого, кроме фразы Новоселова, не было. Ни одного совещания, ни одного обсуждения. Мы являемся стопроцентным учредителем “Омскэлектро”, и администрации города никаких предложений рассмотреть вопрос о создания управляющей компании не поступало», — приводят слова Фролова «Коммерческие вести».

Как ранее сообщал «СуперОмск», в Октябрьском округе Омска в скором времени будет построена новая линия электроснабжения.

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