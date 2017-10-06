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15:13 (мск), источник: Деловое сообщество

На Левом берегу в Ростове появится лодочная станция

На улице Левобережной в Ростове-на-Дону появится лодочная станция. Соответствующий аукцион объявил департамент имущественно-земельных отношений администрации города.

Его победитель получит право заключения 5-летней аренды земельного участка площадью 1982 кв. м для строительства лодочной станции. Размер ежегодной арендной платы составит 907 тыс. рублей, аукцион проводится с 3% шагом увеличения цены.

Победителю торгов нужно будет учесть, что данный участок находится в границах территории объекта археологического наследия федерального значения «Местонахождение «Пляж» и подлежит использованию в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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