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Более 1,140 млрд. рублей выделено на благоустройство Нижнего Новгорода. Об этом в эфире телекомпании «Волга» в программе «ПРО Нижний» заявила глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, комментируя результаты первых 100 дней пребывания в должности. Она назвала эту сумму вложений на благоустройство беспрецедентной.

Это и федеральные, и областные, и городские деньги — сегодня из бюджетов всех уровней все направлено на то, чтобы город изменить к лучшему. Важно, чтобы они использовались максимально эффективно: пошли на реализацию качественных, нужных людям и городу проектов., чтобы помогли сделать наш город удобнее, красивее, привлекательнее для гостей. Елизавета Солонченко

Елизавета Солонченко поблагодарила жителей за готовность терпеть неудобства, возникающие в связи с реализацией в городе масштабной ремонтной кампании и крупных проектов благоустройства, как на центральных знаковых территориях города (улице Большая Покровская, скверах на площади Минина и Пожарского и др.), так и во многих дворах жилых микрорайонов.

Она сообщила, что сезонная компания по ремонту дорог завершится до конца октября. Также Елизавета Солонченко отметила, что в ближайшие месяцы будут закончены запланированные на этот год работы по благоустройству, многие знаковые и значимые территории города преобразятся.

«Держу все работы на контроле лично», — отметила Елизавета Солонченко.

СПРАВКА

Около 900 млн. рублей на условиях софинансирования направляется до конца текущего года на благоустройство знаковых мест и дворовых территорий Нижнего Новгорода в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Формирование комфортной городской среды на 2018−2022 годы».

В 2017 году из бюджетов трех уровней на его реализацию в Нижнем Новгороде выделяется 867 млн. рублей, из них 537 млн. — на благоустройство общественных пространств и 330 млн. — на благоустройство дворовых территорий. Кроме того, специалисты администрации Нижнего Новгорода и правительства Нижегородской области в 2017 году совместно составили список из 193 домов, которым требуется ремонт фасадов и кровель.