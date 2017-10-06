Строительство нового терминала пермского аэропорта завершено
Ростехнадзор выдал заключение о соответствии здания нового терминала пермского аэропорта «Большое Савиново» требованиям технических регламентов и проектной документации.
Ростехнадзор выдал заключение о соответствии здания нового терминала пермского аэропорта «Большое Савиново» требованиям технических регламентов и проектной документации.
Никаких замечаний в ходе оценки строительных работ получено не было.
«Фактически это означает, что строительство терминала завершено. Мы сделали свою работу качественно, с соблюдением всех технических требований и сроков. Уверен, что в декабре аэропорт встретит своего первого пассажира», — заявил Иван Кузнецов, глава
Напомним, Acons Group строила терминал два года — с октября 2015 года. Стоимость проекта составила 4,72 млрд руб. Планируемый срок запуска объекта в эксплуатацию — 31 декабря 2017 года.