Строительство нового терминала пермского аэропорта завершено

«Фактически это означает, что строительство терминала завершено. Мы сделали свою работу качественно, с соблюдением всех технических требований и сроков. Уверен, что в декабре аэропорт встретит своего первого пассажира», — заявил Иван Кузнецов, глава компании-застройщика Acons Group.