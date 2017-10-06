К началу 2018 года Новосибирская область будет должна центру 19 млрд рублей

Источник: Reuters

Задолженность Новосибирской области по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, на 1 января 2018 года составит 19 млрд рублей. Из них 5 млрд рублей регион должен будет погасить в том же году.

Такие данные ИА REGNUM привел министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко. При этом Голубенко положительно отозвался о высказанном ранее президентом РФ Владимиром Путиным намерении начать реструктуризацию накопленных бюджетных кредитов регионов.

Учитывая то, что государственный долг Новосибирской области на 1 октября 2017 года составил 48,1 млрд рублей, из которых 29,3 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, то неудивительно, что решение президента кажется министру финансов привлекательным.

«К настоящему моменту условия реструктуризации до Новосибирской области не доведены. Программа реструктуризации бюджетных кредитов позволяет минимизировать расходы на обслуживание государственного долга благодаря отсутствию необходимости замещать бюджетные кредиты дорогими кредитными ресурсами. Экономия от участия в программе может быть направлена на выполнение социальных обязательств», — отметил Голубенко.

Читайте также Госдолг НСО сократился на 7 млрд рублей

Положительно о реструктуризации накопленных бюджетных кредитов ранее высказались и другие новосибирские эксперты.

Так депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агенко назвал это намерение жестом доброй воли со стороны президента.

Он отметил, что основные внутренние долги субъекты федерации накопили, как раз выполняя Указы президента и посчитал логичным, что именно сам президент пошёл на встречу губернаторам и установил «рассрочку» по выплате.

А доцент кафедры региональной экономики и управления Новосибирского государственного университета экономики и управления Сергей Захаров подчёркивал, что с экономической точки зрения программа реструктуризации бюджетных кредитов явно ориентирована на дотационные регионы, которых в России подавляющее большинство.

Отметим, что на 1 сентября 2017 года государственный долг Новосибирской области составлял почти 41,4 млрд рублей, из них 27,6 млрд рублей — бюджетные кредиты и 13,8 млрд рублей — государственные ценные бумаги. За месяц госдолг вырос на 6,7 млрд рублей (на 1 октября 2017 года он равняется 48,1 млрд рублей).

Бюджет региона на 2017 год является дефицитным: доходная часть бюджета составляет 120,8 млрд рублей, расходная — 122,1 млрд рублей, дефицит — 1,3 млрд рублей.

Впрочем, как и бюджет на 2018 год: прогнозируемый объём собственных доходов областного бюджета на будущий год составит более 112,7 млрд рублей, а расходов — свыше 111,8 млрд рублей. Дефицит областного бюджета — порядка 2,2 млрд рублей (переходящие остатки по налогу на прибыль).