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12:23 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии с начала года легализован труд 27 тысяч работников

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. За девять месяцев этого года в Башкортостане выявлены свыше 27 тысяч работников, с которыми не заключены трудовые отношения.

Благодаря принятым мерам, легализован труд почти 26,9 тысячи человек.

Выполнение контрольного показателя в среднем по республике составило к началу октября 104,7%, сообщили в пресс-службе Минтруда Башкортостана.

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