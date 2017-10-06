В Башкирии с начала года легализован труд 27 тысяч работников
УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. За девять месяцев этого года в Башкортостане выявлены свыше 27 тысяч работников, с которыми не заключены трудовые отношения.
УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. За девять месяцев этого года в Башкортостане выявлены свыше 27 тысяч работников, с которыми не заключены трудовые отношения.
Благодаря принятым мерам, легализован труд почти 26,9 тысячи человек.
Выполнение контрольного показателя в среднем по республике составило к началу октября 104,7%, сообщили в