Дефицит бюджета Кубань компенсирует кредитами на 6 млрд рублей

На открытие кредитов в рамках невозобновляемой кредитной линии в размере 1 млрд рублей каждый ещё в августе министерство финансов Краснодарского края объявило шесть тендеров. Таким образом, в общей сложности сумма займов составит 6 млрд рублей.

Согласно информации, размещенной на сайте госзаупок, итоги конкурсов уже подведены. Всего поступило две заявки на участие в аукционах. Право на предоставление кредита властям Кубани оспаривали ПАО Сбербанк и банк ВТБ. Победителем стал Сбербанк. Именно с этой финансовой организацией и будет заключен договор на предоставление средств «для финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств края». Кредитные линии планируется открыть с 1 ноября этого по 30 сентября 2021 года включительно (1430) дней.

Напомним, в марте 2017 года Краснодарский край привлёк из федерального бюджета кредит на 3,79 млрд рублей. Погасить долговые обязательства регион должен до 2022 года. Средства направлены на досрочное погашение коммерческих кредитов.

Также весной текущего года регион смог досрочно погасить кредиты ПАО «Сбербанк», привлеченные в 2013—2016 годы. В общей сложности погашенная сумма по кредитным обязательствам составила 11,8 млрд рублей. Еще несколько заёмов у ПАО Сбербанк в объеме 5,5 млрд рублей Кубань погасила досрочно в январе 2017 года. Тогда же краевые власти получили кредит для рефинансирования погашаемых долговых обязательств региона на 1 млрд рублей, пишет РБК. Средства предоставил Сбербанк сроком на один год и аналогичную сумму сроком на два года.

Добавим, что за шесть месяцев 2017 года в бюджет Краснодарского каря поступило почти 118 млрд рублей доходов. Исполнение бюджета превысило 50%. По итогам двух кварталов текущего года рост ВРП края оценен на уровне 102,5%, что выше первоначальных прогнозов.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально бюджет Краснодарского края был принят со следующими параметрами: доходная часть бюджета на 2017 год предусмотрена в объёме 195,9 млрд рублей, расходная — 197,1 млрд рублей. Дефицит — 1,2 млрд рублей. Верхний предел государственного долга Краснодарского края на 2017 год установлен в объеме 151,3 млрд рублей. Порядка 70% расходов областной казны планировалось направить на социальную сферу: почти 189,5 млрд рублей на реализацию мероприятий 26 региональных государственных программ.

Уже в феврале 2017 года доходная часть бюджета Краснодарского края на 2017 год была увеличена до 214,4 млрд рублей. Это стало возможным за счёт поступления в бюджет по итогам 2016 года на 10 млрд рублей больше запланированного, а также за счёт поступивших дополнительно от федерации 3 млрд рублей дотаций и почти 2 млрд рублей целевых субсидий.

На сегодняшний день государственный долг Краснодарского края превышает 142,37 млрд рублей. Из них на бюджетные кредиты приходится 60,393 млрд рублей (это немногим более 40%), на займы в коммерческих банках — 44,922 млрд (менее трети от общей суммы госдолга). Обязательства по государственным гарантиям составляют почти 21,8 млрд рублей, долги по ценным бумагам выросли до 15,28 млрд рублей. В общей сложности сумма государственного долга превышает 70% от всех запланированных к поступлению доходов в бюджет Краснодарского края.