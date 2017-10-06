Госсовет Крыма увеличил доходы бюджета за 2017 год на 274 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

Документ также предусматривает сокращение дефицита крымского бюджета на 700 млн рублей.

«Направление расходов за счет увеличения целевых средств из федерального бюджета предполагается на реализацию Федеральной целевой программы “Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года” (за счет средств из резервного фонда Правительства РФ)», — пояснил спикер Госсовета Владимир Константинов.

В рамках реализации программы намечено выделить Госкомитету по охране культурного наследия РК — 255,2 млн рублей на мероприятия по сохранению объектов культуры и культурного наследия Крыма, в том числе дворец-музей «Ласточкино гнездо», комплекс сооружений Дворца в Ливадии, Дом-музей Чехова в Ялте, Ханский дворец в Бахчисарае, здание Офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка в Симферополе, комплекс сооружений Воронцовского дворца в Алупке, здание Дворянского собрания в Симферополе, комплекс сооружений Судакской крепости, мемориальный комплекс «Аджимушкай» в Керчи.

Также планируется направить 200 тыс рублей Службе капитального строительства на создание сети фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для организации медицинской помощи населению Республики. 41,9 млн рублей — Минсельхозу Республики на организацию противоградовой защиты и снижения ущерба в сельском хозяйстве от градобития.