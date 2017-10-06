Госсовет Крыма увеличил доходы бюджета за 2017 год на 274 млн рублей

Документ также предусматривает сокращение дефицита крымского бюджета на 700 млн рублей.
«Направление расходов за счет увеличения целевых средств из федерального бюджета предполагается на реализацию Федеральной целевой программы “Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года” (за счет средств из резервного фонда Правительства РФ)», — пояснил спикер Госсовета Владимир Константинов.
В рамках реализации программы намечено выделить Госкомитету по охране культурного наследия РК — 255,2 млн рублей на мероприятия по сохранению объектов культуры и культурного наследия Крыма, в том числе дворец-музей «Ласточкино гнездо», комплекс сооружений Дворца в Ливадии, Дом-музей Чехова в Ялте, Ханский дворец в Бахчисарае, здание Офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка в Симферополе, комплекс сооружений Воронцовского дворца в Алупке, здание Дворянского собрания в Симферополе, комплекс сооружений Судакской крепости, мемориальный комплекс «Аджимушкай» в Керчи.
Также планируется направить 200 тыс рублей Службе капитального строительства на создание сети фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для организации медицинской помощи населению Республики. 41,9 млн рублей — Минсельхозу Республики на организацию противоградовой защиты и снижения ущерба в сельском хозяйстве от градобития.
Кроме того, из-за уменьшения на 23,6 млн рублей объема целевых средств из федерального бюджета планируется направить 20,8 млн рублей министерству экологии и природных ресурсов РК на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды в области лесных и водных отношений, а также 2,8 млн рублей — Государственному комитету по водному хозяйству и мелиорации РК на осуществление части полномочий в области водных отношений.