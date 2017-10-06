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12:27 (мск), источник: РИА Крым

Госсовет Крыма увеличил доходы бюджета за 2017 год на 274 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости (Крым). Государственный Совет РК за счет целевых средств из федерального бюджета увеличил общий объем доходов на 273,7 млн руб и сократил на 426,3 млн руб расходы бюджета Республики на 2017 год. Соответствующий закон принят на заседании крымского парламента в пятницу.

Источник: РИА "Новости"

Документ также предусматривает сокращение дефицита крымского бюджета на 700 млн рублей.

«Направление расходов за счет увеличения целевых средств из федерального бюджета предполагается на реализацию Федеральной целевой программы “Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года” (за счет средств из резервного фонда Правительства РФ)», — пояснил спикер Госсовета Владимир Константинов.

В рамках реализации программы намечено выделить Госкомитету по охране культурного наследия РК — 255,2 млн рублей на мероприятия по сохранению объектов культуры и культурного наследия Крыма, в том числе дворец-музей «Ласточкино гнездо», комплекс сооружений Дворца в Ливадии, Дом-музей Чехова в Ялте, Ханский дворец в Бахчисарае, здание Офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка в Симферополе, комплекс сооружений Воронцовского дворца в Алупке, здание Дворянского собрания в Симферополе, комплекс сооружений Судакской крепости, мемориальный комплекс «Аджимушкай» в Керчи.

Также планируется направить 200 тыс рублей Службе капитального строительства на создание сети фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для организации медицинской помощи населению Республики. 41,9 млн рублей — Минсельхозу Республики на организацию противоградовой защиты и снижения ущерба в сельском хозяйстве от градобития.

Кроме того, из-за уменьшения на 23,6 млн рублей объема целевых средств из федерального бюджета планируется направить 20,8 млн рублей министерству экологии и природных ресурсов РК на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды в области лесных и водных отношений, а также 2,8 млн рублей — Государственному комитету по водному хозяйству и мелиорации РК на осуществление части полномочий в области водных отношений.

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