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13:07 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде объявлено о начале отопительного сезона

Во всех домах Калининграда тепло должно появиться к 15 октября.

Источник: Аргументы и факты

С 9 октября многоэтажки Калининграда с центральным отоплением начнут подключать к теплу. Все теплоисточники Калининграда переводятся в зимний режим работы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее о старте отопительного сезона заявили несколько муниципалитетов области.

Но калининградцев предупреждают, что за один день сразу все 2272 дома подключить не получится.

«На регулировку системы теплоснабжения областного центра потребуется около 5 суток. В течение следующей недели тепло должно появиться во всех домах Калининграда», — говорят специалисты.

Если тепло не появится и после этого, если возникнут проблемы — стоит обращаться в управляющую компанию. Именно она несет ответственность за функционирование системы отопления в отдельно взятом многоквартирном доме.

Обращения калининградцев по поводу ненадлежащей работы систем отопления принимают:

— Жилищный отдел Московского района, тел: 923−807.

— Жилищный отдел Ленинградского района, тел: 923−502.

— Жилищный отдел Центрального района, тел: 923−639.

В МП «Калининградтеплосеть» круглосуточно работает диспетчерская служба, тел: 667−105, 667−107.

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