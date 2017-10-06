В Калининграде объявлено о начале отопительного сезона
Во всех домах Калининграда тепло должно появиться к 15 октября.
Во всех домах Калининграда тепло должно появиться к 15 октября.
С 9 октября многоэтажки Калининграда с центральным отоплением начнут подключать к теплу. Все теплоисточники Калининграда переводятся в зимний режим работы, сообщает
Ранее о старте отопительного сезона заявили несколько муниципалитетов области.
Но калининградцев предупреждают, что за один день сразу все 2272 дома подключить не получится.
«На регулировку системы теплоснабжения областного центра потребуется около 5 суток. В течение следующей недели тепло должно появиться во всех домах Калининграда», — говорят специалисты.
Если тепло не появится и после этого, если возникнут проблемы — стоит обращаться в управляющую компанию. Именно она несет ответственность за функционирование системы отопления в отдельно взятом многоквартирном доме.
Обращения калининградцев по поводу ненадлежащей работы систем отопления принимают:
— Жилищный отдел Московского района, тел: 923−807.
— Жилищный отдел Ленинградского района, тел: 923−502.
— Жилищный отдел Центрального района, тел: 923−639.
В МП «Калининградтеплосеть» круглосуточно работает диспетчерская служба, тел: 667−105, 667−107.