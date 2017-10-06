Пермский край перешел в группу регионов со средней устойчивостью

По итогам прошлого месяца регион набрал 5,4 балла и находился в группе «с пониженной устойчивостью». За месяц показатель Пермского края увеличился на 0,6 балла и составил 6 баллов.



К позитивным событиям региона аналитики фонда относят визит в Пермь президента РФ Владимира Путина и встречу с врио губернатора Максимом Решетниковым, открытие нового участка автотрассы Пермь — Екатеринбург. Также эксперты отмечают планы Росавтодора провести ремонт за счет средств «Платон» на подъездных дорогах к Перми и договоренность краевого правительства с банками о возможности реструктуризации ипотечных кредитов обманутых дольщиков. К негативным событиям авторы рейтинга относят намерение депутатов земсобрания Большесосновского района добиться отставки главы муниципалитета Михаила Чеботнова.