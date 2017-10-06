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15:20 (мск), источник: АиФ Казань

Дорожники отремонтировали трассу из аэропорта в Казань

Татарстанские дорожники отремонтировали 10 километров трассы из казанского аэропорта в столицу Татарстана, сообщает «Волго-Вятскуправтодор».

Речь идёт именно о въезде в Казань со стороны аэропорта на трассе Р-239, где вместо старого слоя покрытия уложили новое асфальтобетонное. Кроме того, во время ремонта установили новые бортовые камни вдоль разделительной полосы, нанесли разметку из термопластика, обновили сети освещения. В скором времени на этой же трассе в два этапа отремонтируют ещё 20 километров полотна.

Напомним, трасса Р-239 соединяет Казань с Казахстаном через Оренбург и Акбулак.

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