Дорожники отремонтировали трассу из аэропорта в Казань
Татарстанские дорожники отремонтировали 10 километров трассы из казанского аэропорта в столицу Татарстана, сообщает «Волго-Вятскуправтодор».
Татарстанские дорожники отремонтировали 10 километров трассы из казанского аэропорта в столицу Татарстана, сообщает «Волго-Вятскуправтодор».
Речь идёт именно о въезде в Казань со стороны аэропорта на трассе Р-239, где вместо старого слоя покрытия уложили новое асфальтобетонное. Кроме того, во время ремонта установили новые бортовые камни вдоль разделительной полосы, нанесли разметку из термопластика, обновили сети освещения. В скором времени на этой же трассе в два этапа отремонтируют ещё 20 километров полотна.
Напомним, трасса Р-239 соединяет Казань с Казахстаном через Оренбург и Акбулак.