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13:31 (мск), источник: NewsKo

Прикамье пополняет автопарк службы «Скорой помощи»

В медицинских учреждениях Пермского края есть потребность в пополнении парка санитарного автотранспорта для станций и отделений скорой медицинской помощи.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что поставка спецавтомобилей необходима для улучшения качества и оперативности оказания скорой помощи в городах и районах Прикамья.

«Эта задача для министерства является приоритетной, — объяснил и.о. министра здравоохранения Дмитрий Матвеев. — Мы ведем её системно, используя все возможности для преодоления дефицита, чтобы обеспечить равную доступность и своевременность экстренной медицинской помощи жителям территорий Пермского края. И речь не только о наземном транспорте. На этой неделе была сдана в эксплуатацию вертолётная площадка, куда уже доставляют пациентов из глубинки. В скором времени будет приобретён новый вертолёт для санавиации с медицинским модулем и возможностью транспортировки двух пациентов и бригады медиков. Работу эту будем продолжать».

Львиная доля перевозок пациентов, конечно, приходится на автотранспорт. В июле и августе текущего года Пермской станции СМП переданы 87 автомобилей марки Форд-Транзит для обслуживания жителей краевого центра.

В соответствии с федеральными программами в 2017 году ожидаются дополнительные поставки санитарного транспорта для городов и районов края. По распоряжению кабинета министров страны Пермский край получит 21 автомобиль скорой помощи. Также ожидаются поставки санитарного автотранспорта по программе моногородов.

Сейчас в подстанции территорий Прикамья передаются 15 автомобилей СМП ГАЗель, находившихся в резерве в Москве. Они переданы Правительством Москвы на безвозмездной основе для нужд станций и отделений скорой медицинской помощи Пермского края.

Это автомобили 2014 года выпуска. Как рассказал руководитель территориального центра медицины катастроф Олег Федоткин, машины прошли предрейсовую подготовку, у них обновлена вся ходовая часть. Пермские автоэксперты, осмотревшие автомобили перед приемкой, отмечают, что они в хорошем состоянии.

Спецтранспорт получили станции скорой медицинской помощи Березников, Кунгура, Лысьвы, а также Юрлинской, Ильинской, Карагайской, Октябрьской, Оханской, Частинской, Чернушинской, Юсьвинской, Кудымкарской центральным районным больницам, Кизеловской городской больнице, Чайковской центральной городской больнице и Полазненской районной больнице.

Главный врач Карагайской ЦРБ Василий Шестаков рассказывает: «Скорую помощь в нашей больнице мы оказываем на шести УАЗах. Давно хотели получить ГАЗель для перевозки наших пациентов в лечебные учреждения 2-го и 3-го уровня. Путь до Перми неблизкий, 100 километров, а ГАЗель для транспортировки больных гораздо надежнее, удобнее и комфортнее, чем УАЗик. Машина хорошая, мы рады такому подарку».

Источник — администрация губернатора Пермского края

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