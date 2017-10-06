Имущество «Кубанского универсального банка» выставлено на торги

Краснодар. 6 окт. — Новая Кубань. В октябре 2016 года ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кубанского универсального банка», почти 99 процентов которого принадлежат администрации краевой столицы. За несколько дней до этого прокуратура Краснодарского края обязала банк вернуть мэрии Краснодара ценные бумаги на сумму 350 миллионов рублей.

В январе 2017 года «Кубанский универсальный банк» был объявлен банкротом. В отношении экс-председателя правления банка Андрея Страхова и его заместителя было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.