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15:17 (мск), источник: Новая Кубань

Имущество «Кубанского универсального банка» выставлено на торги

Обанкротившейся организации принадлежат земельные участки и недвижимость на сумму 2,7 млрд рублей.

Краснодар. 6 окт. — Новая Кубань. В октябре 2016 года ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кубанского универсального банка», почти 99 процентов которого принадлежат администрации краевой столицы. За несколько дней до этого прокуратура Краснодарского края обязала банк вернуть мэрии Краснодара ценные бумаги на сумму 350 миллионов рублей.

В январе 2017 года «Кубанский универсальный банк» был объявлен банкротом. В отношении экс-председателя правления банка Андрея Страхова и его заместителя было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.

По состоянию на 1 мая 2017 года финансовые обязательства разорившейся организации перед кредиторами составляли порядка 1,7 млрд рублей. В связи с этим Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на торги имущество банка, стоимость 69 лотов оценили примерно в 553 млн рублей. В основном это земельные участки, расположенные преимущественно на территории Кубани, и недвижимость. Торги состоятся 21 ноября 2017 года, сообщает «Коммерсантъ».

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