Калининградская таможня предупредила о проблемах на границе с Литвой
Калининградская таможня предупредила о временных проблемах на границе с Литвой.
Калининградская таможня предупредила о временных проблемах на границе с Литвой.
«В ближайшие дни, с 7 по 8 октября, на всех литовских пунктах пропуска не будет функционировать программный продукт, отвечающий за прием деклараций на товары в электронном виде. Литовская сторона будет обновлять данное программное обеспечение», — сообщает
Участников внешнеэкономической деятельности предупреждают, что декларации на товары будут приниматься только в бумажной форме.