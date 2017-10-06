Калининградская таможня предупредила о проблемах на границе с Литвой

«В ближайшие дни, с 7 по 8 октября, на всех литовских пунктах пропуска не будет функционировать программный продукт, отвечающий за прием деклараций на товары в электронном виде. Литовская сторона будет обновлять данное программное обеспечение», — сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.