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13:47 (мск), источник: Informburo.kz

Курс доллара снизился перед выходными

Национальная валюта Казахстана впервые за десять дней улучшила позиции к доллару.

ЦБ: $ 57.7612   +0.18 € 67.5344   -0.24 ММВБ: $ 57.8075   +0.11 € 67.6950   +0.18
Источник: Informburo.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия. Средневзвешенный курс доллара по итогам двух сессий составил 343,66 тенге.

Примечательно, что 6 октября утренняя и дневная сессия завершились с абсолютно одинаковым результатом — 343,66 тенге за доллар. Такое происходит крайне редко.

Вчера, 5 октября, средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил ровно 345 тенге за доллар. Сегодня доллар в общем подешевел на 1,34 тенге.

Обменные пункты Казахстана покупают доллар по 344,5−344 тенге, продают по 344,5−346.

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