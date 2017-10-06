Курс доллара снизился перед выходными

Источник: Informburo.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия. Средневзвешенный курс доллара по итогам двух сессий составил 343,66 тенге.

Примечательно, что 6 октября утренняя и дневная сессия завершились с абсолютно одинаковым результатом — 343,66 тенге за доллар. Такое происходит крайне редко.

Вчера, 5 октября, средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил ровно 345 тенге за доллар. Сегодня доллар в общем подешевел на 1,34 тенге.