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12:57 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе изъята контрабанда одежды суммой на 1 млн леев

Полиция пресекла работу преступной схемы по нелегальному ввозу и продаже вещей на рынках Молдовы. Как удалось выяснить представителям закона, в Кишинев товар попадал с одесского 7-го километра.

Источник: Actualitati.md

Расследование показало, что преступная группа работала по отлаженному процессу, а каждый из подельников имел свои обязанности. Для того, чтобы не выдать себя, перевоз вещей проходил на нескольких единицах грузового транспорта.

Известно, что полиция занималась изучением работы преступников 4 месяца. В конце прошлого месяца несколько из них были задержаны с поличным.

Обыски прошли как по месту жительства задержанных, так и в принадлежащих им складах. Всего было найдено товара суммой на 1 миллион леев.

В настоящий момент было задержано 7 членов группировки, в возрасте от 27 до 41 года. Мера наказания устанавливается.

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