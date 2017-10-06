В Кишиневе изъята контрабанда одежды суммой на 1 млн леев

Источник: Actualitati.md

Расследование показало, что преступная группа работала по отлаженному процессу, а каждый из подельников имел свои обязанности. Для того, чтобы не выдать себя, перевоз вещей проходил на нескольких единицах грузового транспорта.

Известно, что полиция занималась изучением работы преступников 4 месяца. В конце прошлого месяца несколько из них были задержаны с поличным.

Обыски прошли как по месту жительства задержанных, так и в принадлежащих им складах. Всего было найдено товара суммой на 1 миллион леев.