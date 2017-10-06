МУП «ЧелябГЭТ» окончательно признано банкротом
Муниципальное унитарное предприятие «Челябинский городской электрический транспорт» (МУП «ЧелябГЭТ») окончательно признано банкротом.
Муниципальное унитарное предприятие «Челябинский городской электрический транспорт» (МУП «ЧелябГЭТ») окончательно признано банкротом.
Соответствующее решение принял Арбитражный суд Челябинской области.
«Первый судебный акт по делу о банкротстве ЧелябГЭТ был принят 26 апреля 2016 года. Суд отказал во введении наблюдения и прекратил производства по делу, — пояснила агентству «Урал-пресс-информ» и.о. руководителя секретариата председателя суда Виктория Гладышева.
Пятого августа 2016 года суд кассационной инстанции отменил определение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении в марте 2017 года Арбитражный суд отказал налоговой инспекции о признании ЧелябГЭТ банкротом и введении наблюдения, и прекратил производства по делу.
В мае 2017 года Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд отменил это решение суда первой инстанции, признал заявление кредитора обоснованным и ввел наблюдение. «Этот этап еще не означает, что должник признан банкротом, — уточнили в суде. — И уже решением, резолютивная часть которого объявлена пятого октября 2017 года, должник признан банкротом».
В отношении должника введена следующая за наблюдением процедура — конкурсное производство — до пятого апреля 2018 года.
Конкурсным управляющим назначен Дмитрий Лазарев, член московской саморегулируемой организация профессиональных арбитражных управляющих.
В МУП «ЧелябГЭТ» работало 2600 человек. Практически все в июле были переведены в ООО «Челябинский электрический транспорт» (на 100% принадлежит администрации города). Около 100 человек остались в МУПе для завершения процедуры банкротства. На днях на предприятии назначен новый руководитель — депутат городской Думы Александр Павлюченко.