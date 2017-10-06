МУП «ЧелябГЭТ» окончательно признано банкротом

Соответствующее решение принял Арбитражный суд Челябинской области.

«Первый судебный акт по делу о банкротстве ЧелябГЭТ был принят 26 апреля 2016 года. Суд отказал во введении наблюдения и прекратил производства по делу, — пояснила агентству «Урал-пресс-информ» и.о. руководителя секретариата председателя суда Виктория Гладышева.

Пятого августа 2016 года суд кассационной инстанции отменил определение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении в марте 2017 года Арбитражный суд отказал налоговой инспекции о признании ЧелябГЭТ банкротом и введении наблюдения, и прекратил производства по делу.

В мае 2017 года Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд отменил это решение суда первой инстанции, признал заявление кредитора обоснованным и ввел наблюдение. «Этот этап еще не означает, что должник признан банкротом, — уточнили в суде. — И уже решением, резолютивная часть которого объявлена пятого октября 2017 года, должник признан банкротом».

В отношении должника введена следующая за наблюдением процедура — конкурсное производство — до пятого апреля 2018 года.

Конкурсным управляющим назначен Дмитрий Лазарев, член московской саморегулируемой организация профессиональных арбитражных управляющих.