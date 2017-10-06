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13:13 (мск), источник: Uralpress.ru

МУП «ЧелябГЭТ» окончательно признано банкротом

Муниципальное унитарное предприятие «Челябинский городской электрический транспорт» (МУП «ЧелябГЭТ») окончательно признано банкротом.

Соответствующее решение принял Арбитражный суд Челябинской области.

«Первый судебный акт по делу о банкротстве ЧелябГЭТ был принят 26 апреля 2016 года. Суд отказал во введении наблюдения и прекратил производства по делу, — пояснила агентству «Урал-пресс-информ» и.о. руководителя секретариата председателя суда Виктория Гладышева.

Пятого августа 2016 года суд кассационной инстанции отменил определение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении в марте 2017 года Арбитражный суд отказал налоговой инспекции о признании ЧелябГЭТ банкротом и введении наблюдения, и прекратил производства по делу.

В мае 2017 года Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд отменил это решение суда первой инстанции, признал заявление кредитора обоснованным и ввел наблюдение. «Этот этап еще не означает, что должник признан банкротом, — уточнили в суде. — И уже решением, резолютивная часть которого объявлена пятого октября 2017 года, должник признан банкротом».

В отношении должника введена следующая за наблюдением процедура — конкурсное производство — до пятого апреля 2018 года.

Конкурсным управляющим назначен Дмитрий Лазарев, член московской саморегулируемой организация профессиональных арбитражных управляющих.

В МУП «ЧелябГЭТ» работало 2600 человек. Практически все в июле были переведены в ООО «Челябинский электрический транспорт» (на 100% принадлежит администрации города). Около 100 человек остались в МУПе для завершения процедуры банкротства. На днях на предприятии назначен новый руководитель — депутат городской Думы Александр Павлюченко.

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