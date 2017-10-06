Режим ЧС введен в Туймазинском районе Башкирии из-за ящура
Животные в населенных пунктах Урмекеево и Ермухаметово «будут ликвидированы в обязательном порядке», владельцы получат компенсацию.
Животные в населенных пунктах Урмекеево и Ермухаметово «будут ликвидированы в обязательном порядке», владельцы получат компенсацию.
УФА, 6 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Туймазинском районе Башкирии
«В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Перекрыты дороги, ведущие из неблагополучных населенных пунктов, установлены пропускные посты, оборудованные дезбарьерами, во дворах и на фермах специалисты проводят дезинфекцию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что животные в населенных пунктах Урмекеево и Ермухаметово «будут ликвидированы в обязательном порядке», а их хозяева получат денежную компенсацию. Остальной скот в личных подворьях и на сельскохозяйственных предприятиях района будет бесплатно привит, добавили в
Ранее и. о. главы Туймазинского района Булат Халиуллин сообщил ТАСС, что в районе обнаружен вирус ящура, введен карантин. Число заболевших животных выясняется.
Ящур — острое вирусное заболевание парнокопытных животных, которое вызывает один из вариантов вируса типов Азия-1, О, САТ (1, 2, 3). Быстро распространяется среди животных, в том числе