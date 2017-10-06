Сбои в работе программных продуктов литовских пунктов пропуска возможны 7 и 8 октября

«Таможенной службой Литовской Республики запланировано проведение работ по реконструкции инфраструктуры пунктов пропуска на литовско-белорусской границе. В связи с этим с 9.00 7 октября до 13.00 8 октября в литовских пунктах пропуска возможны перебои в работе программных продуктов “ЭПИ” и “Транзит” и переход на документальное оформление», — говорится в сообщении.
ГТК просит учитывать данную информацию перевозчикам, планирующим пересечение границы через пункты пропуска «Бенякони-Шальчининкай», «Каменный Лог-Мядининкай», «Котловка-Лаворишкес», «Привалка-Райгардас».
Белорусские пункты пропуска будут работать в штатном режиме.