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13:34 (мск), источник: БЕЛТА

Сбои в работе программных продуктов литовских пунктов пропуска возможны 7 и 8 октября

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбои в работе программных продуктов литовских пунктов пропуска возможны 7 и 8 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного таможенного комитета.

«Таможенной службой Литовской Республики запланировано проведение работ по реконструкции инфраструктуры пунктов пропуска на литовско-белорусской границе. В связи с этим с 9.00 7 октября до 13.00 8 октября в литовских пунктах пропуска возможны перебои в работе программных продуктов “ЭПИ” и “Транзит” и переход на документальное оформление», — говорится в сообщении.

ГТК просит учитывать данную информацию перевозчикам, планирующим пересечение границы через пункты пропуска «Бенякони-Шальчининкай», «Каменный Лог-Мядининкай», «Котловка-Лаворишкес», «Привалка-Райгардас».

Белорусские пункты пропуска будут работать в штатном режиме.

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