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14:07 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области собрали 2,6 млн тонн зерна

Показатель уже превышает прошлогодние показатели, рассказали в пресс-службе Правительства НСО.

В Новосибирской области собрали 2,6 млн тонн зерна, об этом сообщает пресс-служба правительства НСО.

Аграрии намолотили более 2,6 млн тонн зерна, что выше общего прошлогоднего показателя намолота (2,5 млн тонн). Уборочную кампанию в Новосибирской области уже завершили 135 сельхозпроизводителей.

Средняя урожайность в области составляет 18,9 ц/га, что на 2,3 ц/га выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В министерстве сельского хозяйства Новосибирской области отметили, что площадь обмолоченных зерновых культур — почти 1,4 млн га, что составляет 86,2% к общей уборочной площади.

Также в регионе продолжается уборка овощей, картофеля, силосных и технических культур. Картофель в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 3,9 тыс. га (94,9% к посадочной площади). Накопано 74,9 тыс. тонн клубней, при урожайности 189,7 ц/га. Овощи (морковь, свекла, лук и др.) убраны с площади 714 га (85,2% к плану), собрано 22,3 тыс. тонн, что на 3,8 тыс. тонн выше аналогичного периода прошлого года, при урожайности 312,5 ц/га.

Ранее сообщалось, что по итогам уборочной кампании в НСО планируют собрать 2,9 млн тонн зерна.

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