Новый троллейбус «на батарейках» установил в Волгограде рекорд автономного хода

Источник: РИАЦ

Так, он проехал без подключения к контактной сети по участку длиной 22,8 км. Это путь от начальной остановки на Спартановке до конечной остановки в центре города и далее от «Детского центра» до остановки «Дворец спорта». По итогам тестирования троллейбусной модели на автономном ходу сотрудники МУП «Метроэлектротранс» и пассажиры оценили высокий уровень работы оборудования троллейбуса нового поколения.

Понравился волгоградцам новый транспорт наличием откидной аппарели и низким полом, что значительно упрощает обслуживание маломобильных категорий пассажиров. А технические специалисты и водители оценили высокий уровень работы современного тягового электрооборудования, которое обеспечивает плавное движение троллейбуса и экономит до 35% электроэнергии.

Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» направили в адрес производителя, завода «Тролза», предложение по усовершенствованию усилителя руля для более легкого управления троллейбусом. Разработчикам также предложили внести изменения в конструкцию кузова новинки, увеличив количество форточек для проветривания салона по завершению рейса. Водители, проводившие обкатку тестируемого троллейбуса, отметили небольшую неравномерность хода при торможении машины, когда она двигается на автономном ходу. Об этом также было сообщено производителю для улучшения качества транспорта.

Напомним, в Волгоград для прохождения испытаний троллейбус с удлиненным автономным ходом был доставлен в воскресенье, 24 сентября, и спустя неделю отправился в другой город. За это время пробег новинки по Волгограду составил свыше 360 км. Ранее троллейбус уже испытывался в других городах России. Новинка способна вместить более 100 пассажиров и сможет передвигаться по городу со скоростью до 60 км/ч. Транспорт нового поколения оснащен 4 камерами видеонаблюдения, системой кондиционирования и обогрева воздуха в салоне и кабине водителя.

Сейчас власти города рассматривают возможность пополнить троллейбусный парк города новыми экономичными и современными транспортными средствами.

Внимание к транспорту нового поколения ярко характеризует крупное развивающееся муниципальное предприятие МУП «Метроэлектротранс». Они приобретают 20 новых трамвайных вагонов с экономичными двигателями. Современные трамваи с двухсторонним расположением дверей приспособлены для перевозки маломобильных категорий пассажиров и будут подключены к ГЛОНАСС.