В Ленобласти начнут выпускать самые большие карьерные самосвалы в мире
На автомобильном заводе «Катерпиллар-Тосно» в Ленобласти начнется производство новой модели карьерного самосвала — Caterpillar 777E.
На автомобильном заводе «Катерпиллар-Тосно» в Ленобласти начнется производство новой модели карьерного самосвала — Caterpillar 777E.
Об этом сообщает
Caterpillar 777E — один из самых больших и мощных внедорожных видов техники в мире, сообщили ИА REGNUM 6 октября в правительстве Ленобласти.
Модель по своим качественным характеристикам обходит аналоги. Именно качественные характеристики самосвала позволили «Катерпиллару» получить почетный знак «Сделано в Ленинградской области».