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18:12 (мск), источник: ivbg.ru

В Ленобласти начнут выпускать самые большие карьерные самосвалы в мире

На автомобильном заводе «Катерпиллар-Тосно» в Ленобласти начнется производство новой модели карьерного самосвала — Caterpillar 777E.

Об этом сообщает пресс-служба правительства 47 региона. Производство новой модели планируется начать 11 октября.

Caterpillar 777E — один из самых больших и мощных внедорожных видов техники в мире, сообщили ИА REGNUM 6 октября в правительстве Ленобласти.

Во время загрузки произошла ошибка.

Модель по своим качественным характеристикам обходит аналоги. Именно качественные характеристики самосвала позволили «Катерпиллару» получить почетный знак «Сделано в Ленинградской области».

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