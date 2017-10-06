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15:58 (мск), источник: ТАСС

Сенатор: Объекты ЧМ-2018 в Волгограде производят хорошее впечатление

ВОЛГОГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Подготовка Волгограда к чемпионату мира по футболу 2018 года произвела хорошее впечатление на участников временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению турнира.

Как сообщил в Волгограде журналистам член Совета Федерации от Краснодарского края Алексей Кондратенко, «все работы по подготовке к чемпионату в регионе идут по графику, объекты, на которых мы побывали в Волгограде, производят хорошее впечатление».

Члены временной комиссии Совета Федерации уже побывали на волгоградской тренировочной базе «Зенит», на реконструкцию стадиона здесь потрачено 24 млн рублей. Сенаторы посетили клиническую больницу скорой помощи № 25, которая станет базовым медучреждением в городе во время проведения матчей ЧМ-2018. За последние три года медучреждение обновлено на 80%, капитально отремонтированы 7 из 9 этажей основного корпуса, завершается строительство приемно-диагностического отделения, во внутрь которого будут заезжать машины скорой помощи. После реконструкции больница сможет принимать до 100 пациентов в сутки, что отвечает европейским стандартам.

Сенаторы также осмотрели главную спортивную площадку чемпионата мира — стадион «Волгоград- Арена» на 45 тысяч мест. Также у них запланирован визит на строительство рокадной (вдоль правого берега Волги — прим. ТАСС) дороги, обсуждение вопросов по подготовке к турниру с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге. В Волгограде состоятся четыре матча группового этапа турнира.

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