В Уфе построят зоопарк с естественной средой обитания для животных

Это будет зоопарк нового типа с естественной средой обитания для разных видов животных, сообщили в пресс-службе Минэкологии РБ.
Поводом для его создания послужило обращение неравнодушных уфимцев, которые подняли вопрос о том, что в городе-миллионнике нет современного зоопарка для полноценного семейного отдыха с детьми.
«Мы начинаем работу с нуля. До нашего проекта таких масштабных современных зоопарков не создавалось не только в Башкортостане, но и в России. У нас можно будет понаблюдать за жизнью животных, прогуляться по красивым дорожкам как пешком, так и на велосипеде, подышать свежим воздухом, так как вся территория будет находиться среди деревьев, с множеством водных объектов и аттракционов. Это будет целый мир, населенный животными со всей планеты. Сюда можно будет приезжать на весь день и каждому найдется занятие, ведь планируемая территория займет примерно 200 гектаров. Предполагается, что количество питомцев здесь составит не менее пяти тысяч», — рассказала о будущем зоопарке руководитель Зоологического сада «Агидель» Наталья Логунова.
Символично, что решение о строительстве зоопарка в Уфе принято в Год экологии и особо охраняемых природных территорий. Проект курируется Министерством природопользования и экологии РБ.