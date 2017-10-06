В Уфе построят зоопарк с естественной средой обитания для животных

«Мы начинаем работу с нуля. До нашего проекта таких масштабных современных зоопарков не создавалось не только в Башкортостане, но и в России. У нас можно будет понаблюдать за жизнью животных, прогуляться по красивым дорожкам как пешком, так и на велосипеде, подышать свежим воздухом, так как вся территория будет находиться среди деревьев, с множеством водных объектов и аттракционов. Это будет целый мир, населенный животными со всей планеты. Сюда можно будет приезжать на весь день и каждому найдется занятие, ведь планируемая территория займет примерно 200 гектаров. Предполагается, что количество питомцев здесь составит не менее пяти тысяч», — рассказала о будущем зоопарке руководитель Зоологического сада «Агидель» Наталья Логунова.