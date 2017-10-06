Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского передадут в собственность городу. Об этом сообщила РБК замдиректора БМГЦ Татьяна Запашная. ​ Сейчас цирк в статусе ФГУП находится в федеральной собственности. Передача может состояться уже до конца года, сказал РБК источник в российском правительстве. Запашная это подтвердила.

Цирк на Вернадского передают Москве, поскольку в городском бюджете есть средства для реконструкции, рассказала РБК Запашная: необходимо модернизировать зрительный зал, поменять кресла, систему кондиционирования, крышу. «В цирке пять сменных манежей, а мы с трудом поднимаем один. Установленное оборудование уже нигде не производится», — пояснила Запашная. По ее словам, цирк должен вернуть себе «мировой статус».

Источник: Агентство «Москва»

«Нас вызвали и сказали, что единственный способ провести реконструкцию цирка в ближайшее время — это переход к Москве. Мы с радостью согласились, хотя вначале были сомнения, потому что федеральный статус тоже многого стоит», — добавила Запашная.

Чиновники получили поручение проработать вопрос о передаче цирка Москве после совещания у первого вице-премьера Игоря Шувалова в декабре прошлого года, сообщал РБК. На совещании обсуждался вопрос о перспективах ФГУПов. В аппарате Шувалова отмечали, что у Москвы есть опыт в сохранении и развитии крупных культурных объектов, например, ВДНХ.

Три варианта

Проекта реконструкции еще нет. По словам Запашной, сначала планируется провести изыскательские работы, определить ветхость цирка, объекты, которые находятся под ним. На сайте госзакупок размещен тендер на проведение предпроектных работ «по обследованию технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования» БМГЦ.

Начальная стоимость контракта составляет 21,8 млн руб.

В технической документации сказано, что необходимо оценить состояние купола, фасадов, несущих стен, инженерной системы. Работы должны быть выполнены до 1 июня 2018 года.

Источник: Агентство «Москва»

Полтора года уйдет на создание проекта реконструкции, после чего станет понятна ее стоимость, говорит Запашная: если сравнивать с аналогичными объектами такой же площади, то может быть три варианта стоимости. Самый экономичный — 6 млрд руб., второй вариант — 8 млрд руб. Самый лучший вариант, предполагающий полную модернизацию на уровне шоу «Дом танцующей воды» в Макао, стоит около 11 млрд руб. «Но мы думаем, что обойдемся 6−7 млрд руб.», — сказала Запашная. Благоустройства требует и территория, прилегающая к цирку, но ей будет заниматься город.

По словам Запашной, в московском правительстве БМГЦ будет курировать департамент культуры, с которым цирк уже активно сотрудничает. Пресс-служба департамента культуры не ответила на запрос РБК.

Дорогие арены

Цирк на проспекте Вернадского — самый большой стационарный цирк в Европе. Открылся в 1971 году, высота купола — 26 м, вместимость — 3,3 тыс. зрителей. Согласно базе данных СПАРК, в 2016 году выручка БМГЦ составила 1, Самый экономичный — 6 млрд руб., чистая прибыль — 88,9 млн руб. В конце 2015 года в здании цирка уже провели ремонт конструкций и инженерных коммуникаций, Самый экономичный — 6 млрд руб., из городского — 295 млн руб. Тогда же директор БМГЦ Эдгард Запашный заявил, что на общую реконструкцию самого цирка, благоустройство прилегающей территории, строительство гостиницы и парковки для артистов потребуется 10 млрд руб.

Источник: Агентство «Москва»

«Когда федеральные власти передают объект Москве, то они просто не хотят за него платить. Хотя по смыслу цирк, конечно, федеральный объект», — сказал РБК профессор Высшей школы урбанистики Олег Баевский. Эксперт привел ВДНХ и «Царицыно» в качестве примеров крупных городских объектов, которые после передачи в собственность Москвы были реконструированы.

Возможности городского правительства по реконструкции культурных объектов выше, чем у Минкульта, считает профессор московского отделения Международной академии архитектуры Максим Перов.

Самый экономичный — 6 млрд руб., считает архитектор. «Сменные арены стоят очень дорого. Но точную стоимость работ невозможно оценить с ​ходу. Она не зависит, например, от метража. Если делать бронзовые ручки и оборудование для лазерного шоу, то может выйти и 20 млрд руб.», — заключил Перов.