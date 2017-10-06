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14:47 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловским муниципалитетам добавят 9 миллиардов

На дороги, образование и инвестиции.

Источник: УралИнформБюро

Доходы консолидированного бюджета Свердловской области в 2018 году, по прогнозу, могут составить 239,5 миллиарда рублей. Это на 3,5 миллиарда больше уточненного плана поступлений текущего года, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона.

На 9 миллиардов рублей предлагается увеличить расходные полномочия муниципальных образований. По результатам согласительных процедур самый большой объем занимают предложения по инвестиционной деятельности — 2,2 миллиарда рублей, по дорожной — 1,6 миллиарда, по образованию — 2 миллиарда рублей.

«Средства на обеспечение муниципальной доли софинансирования составляют более миллиарда рублей. Нами учтены именно те программные мероприятия, которые финансово обеспечены на 2018 год. В целом, рассмотрены наиболее объемные для муниципалитетов вопросы, которые без помощи областного бюджета им не решить», — отметила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Всего на оценку комиссии были представлены запросы 72 муниципальных районов и городских округов.

Кроме того, по поручению президента РФ Владимира Путина, в будущем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен вырасти до 85% от суммы прожиточного минимума. «Мы рассчитали дополнительную потребность в этих средствах, она составляет на 2018 год — 43,6 миллиона рублей, и предлагаем учесть ее при прогнозировании местных бюджетов», — сказала Кулаченко.

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