После закрытия Юбилейного моста на улицах в центре Омска запретят парковаться

Завтра в полночь в Омске закрывают Юбилейный мост вплоть до конца мая следующего года.

В связи с этим схема дорожного движения в Омске претерпела существенные изменения.

Кроме того, с 8 октября будет запрещена парковка сразу на нескольких улицах Омска.

Как пояснил сегодня замдиректора департамента транспорта Вадим Кормилец, к таким мерам мэрия была вынуждена прибегнуть, чтобы смягчить последствия перекрытия моста и уменьшить пробки — припаркованные автомобили еще больше осложнят и без того напряженную ситуацию.

Вадим Кормилец, заместитель директора департамента транспорта:

— Будут установлены знаки, запрещающие остановку и стоянку на Гусарова, от Чапаева до Фрунзе. На участке К. Либкнехта от Гагарина до Краснофлотской, а также на К. Либкнехта и Тюменской от Краснофлотской до Фрунзенского моста. Запрещена парковка на участке Краснофлотской от К. Либкнехта в направлении Больничного переулка и в самом Больничном переулке (Цитала по РИА «Омск-Информ»).

Со слов Кормильца, ГИБДД собирается взять под особый контроль водителей маршруток, останавливающихся не на остановках, а перед или за ними, поскольку это тоже влияет на заторы. Такие рейды будут проводиться на остановках «Площадь Ленина» и «Дом Туриста».

Припаркованные в неположенном месте автомобили будут безжалостно эвакуировать.