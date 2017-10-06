Алиханов: К сожалению, мы стали самым датируемым после Чечни регионом страны
Калининградский бизнес получает беспрецедентную поддержку из федерального бюджета. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на форуме «Атланты» в Москве.
Калининградский бизнес получает беспрецедентную поддержку из федерального бюджета. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на форуме «Атланты» в Москве.
— К сожалению, мы стали самым датируемым, наверное, после Чечни, регионом страны, но эти дотации выплачиваются не нам, не правительству, не бюджету, а идут в автоматическом режиме — это замена таможенных пошлин, которые в силу ВТО мы были вынуждены пересмотреть. По сути, правительство полностью эти деньги компенсирует, — подчеркнул Алиханов.
По его словам,
Губернатор также анонсировал новые льготы, введение которых на следующей неделе рассмотрят в Госдуме. «Мы снижаем страховые платежи в пенсионный фонд и другие фонды до 7,6%, обнуляем утилизационный сбор для специально техники, в том числе с/х и другой, сокращаем сроки государственной экспертизы, экологической экспертизы и много чего другого. Повторяем эксперимент по введение электронных виз для иностранцев», — рассказал Алиханов.
С 1 апреля 2016 года для калининградских предпринимателей отменили таможенные преференции ОЭЗ. Для решения «проблемы-2016»
По официальным данным, в рамках ОЭЗ в Калининградской области функционирует 141 организация, где работают более 20 тысяч человек. Общий объём инвестиций — более 100 млрд рублей.