Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Загорелся строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Суд ответил лишенной медали российской олимпийской чемпионке
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Умерла актриса Анна Вяземски
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Загорелся строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Трамп назначил тройку, чтобы проучить Россию - СМИ
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Раскрыт секрет внешней привлекательности
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Раненый в Москве бизнесмен умер: названы версии случившегося
Умерла актриса Анна Вяземски
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
15Стрельба в Лас-Вегасе
17:45 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов: К сожалению, мы стали самым датируемым после Чечни регионом страны

Калининградский бизнес получает беспрецедентную поддержку из федерального бюджета. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на форуме «Атланты» в Москве.

Источник: Калининград.Ru

— К сожалению, мы стали самым датируемым, наверное, после Чечни, регионом страны, но эти дотации выплачиваются не нам, не правительству, не бюджету, а идут в автоматическом режиме — это замена таможенных пошлин, которые в силу ВТО мы были вынуждены пересмотреть. По сути, правительство полностью эти деньги компенсирует, — подчеркнул Алиханов.

По его словам, из-за действия режима ОЭЗ Калининградская область ежегодно теряет 8,5−9 млрд рублей налогов. Значительную часть выпадающих доходов — 6,5 млрд рублей — компенсирует федеральный бюджет.

Губернатор также анонсировал новые льготы, введение которых на следующей неделе рассмотрят в Госдуме. «Мы снижаем страховые платежи в пенсионный фонд и другие фонды до 7,6%, обнуляем утилизационный сбор для специально техники, в том числе с/х и другой, сокращаем сроки государственной экспертизы, экологической экспертизы и много чего другого. Повторяем эксперимент по введение электронных виз для иностранцев», — рассказал Алиханов.

С 1 апреля 2016 года для калининградских предпринимателей отменили таможенные преференции ОЭЗ. Для решения «проблемы-2016» премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил постановление о предоставлении субсидий для компенсации потерь бизнеса. Средства направляются калининградским предприятиям на создание и содержание рабочих мест, импортозамещение, локализацию сборочного производства и улучшение социально-экономической ситуации в регионе.

По официальным данным, в рамках ОЭЗ в Калининградской области функционирует 141 организация, где работают более 20 тысяч человек. Общий объём инвестиций — более 100 млрд рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 «Беспредел и балаган»: как и почему в аэропорту «Храброво» собираются гиган
Инвестор хочет построить в Светлогорском районе лыжные горки и водогрязелеч
Шесть человек погибли в Подмосковье в аварии с автобусом
Посол США рассказал о новом 1986 годе в двусторонних отношениях
Директор ICAN объяснила свой оскорбительный твит в адрес Трампа
Песков рассказал о планах Путина на день рождения
В Саудовской Аравии и Малайзии арестовали самолеты «ВИМ-Авиа»
Россия вышла в лидеры по ранней мужской смертности
Майнинг поможет спасти ЖКХ России
Спорт
3-5-2 или 3-4-3? Два варианта сборной России Предсказать, кто выйдет с первых минут на матч с Южной Кореей, не взялся бы даже осьминог Пауль, будь он жив. И это одна из интриг игры
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь