Число дольщиков в Иркутской области уменьшилось на 28% за девять месяцев 2017 года

Источник: IrkutskMedia.ru

Жители Иркутска и Приангарья стали больше участвовать в долевом строительстве в сентябре 2017 года. За прошедший месяц Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 689 договоров участия в долевом строительстве, это на 22% превышает показатель августа, когда в регионе было зарегистрировано 566 договоров. В Иркутске количество зарегистрированных договоров выросло на 27% (в сентябре Управление Росреестра зарегистрировало 670 договоров, в августе — 528). В то же время в текущем году наблюдается спад интереса жителей региона к программам долевого строительства. Всего за девять месяцев 2017 года Управление Росреестра зарегистрировало 4,7 тысячи договоров (4,2 тысячи — в Иркутске), в то время как за аналогичный период 2016 года их количество составляло 6,5 тысячи (6,1 тысячи — в Иркутске). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Росреестра в Иркутской области.

За 9 месяцев 2017 года также уменьшилось количество переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья.

«С января по сентябрь Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 59, 2 тысячи переходов прав, в том числе, по Иркутску — почти 12,3 тысячи. За аналогичный период 2016 года —61,1 тысячи и12,3 тысячи переходов прав соответственно. В сентябре 2017 года в Приангарье по договорам купли-продажи (жилья зарегистрировано 7,2 тысячи переходов прав (почти 1,3 тысячи — в Иркутске). Для сравнения, в сентябре 2016 года их количество составляло 6,5 тысячи (1,3 тысячи — в Иркутске)», — сообщили в пресс-службе.